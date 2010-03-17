Зачем везти на Олимпиаду полсотни спортсменов, если нулевой результат был вполне предсказуем?

В первый день Паралимпийских игр, которые стартовали в Ванкувере 13 марта, наши спортсмены завоевали 5 медалей, выведя Украину на второе место. В следующие дни к украинской корзине наград добавились еще две. В то же время украинские олимпийцы в этом году вернулись на Родину ни с чем, как, собственно, и после Зимних игр 2002 года в Солт-Лейк-сити.

Президент НОК Сергей Бубка объяснил такой провал недостаточным финансированием, мол, украинская паралимпийская сборная финансируется значительно лучше, чем национальная. Но бывший спортивный министр Юрий Павленко опроверг эту информацию, и выглядел убедительнее, чем Бубка, оперируя цифрами. По словам Павленко, на заключительный этап подготовки к Играм в Ванкувере олимпийская сборная Украины получила 26 миллионов 867 тысяч гривен, а паралимпийская – 6 миллионов 77 тысяч гривен. На протяжении 2009 года финансовая поддержка деятельности НОК планировалась на уровне 21 миллиона гривен, из которых было профинансировано около 17 миллионов, а Национальному комитету спорта инвалидов Украины в прошлом году выделили 2 миллиона 857 тысяч гривен. Павленко отметил, что финансирование обусловлено не разным отношением к сборным командам, а отвечает их реальной численности.

Но интереснее всего фраза Бубки о том, что результат украинской команды “прогнозировался”. Так зачем было везти на Олимпиаду полсотни спортсменов, если заранее было известно об их невыдающихся достижениях? Наш “потолок” в этом году – это 5-е и 6-е место в биатлоне. Украинские лыжники в вольном стиле занимают 57-е, 61-е и 62-е места. Есть и хуже результат – 77-й.

В конце 2008 года вице-президент НОК Владимир Бринзак заявлял, что Украина к зимней Олимпиаде-2010 будет готовить только 17 спортсменов. Их определяли по результатам, которые они демонстрировали раньше, и по прогнозам специалистов, эти спортсмены хотя бы теоретически претендуют на медали. За год их число выросло до полусот, но на качестве подготовки это не сказалось. В декабря 2009 года тогдашний вице-премьер Иван Васюник констатировал “чрезвычайно низкий” уровень подготовки украинских спортсменов к Ванкуверу.

Польша привезла на Олимпиаду 47 спортсменов и поехала домой с 6 медалями. Белорусские спортсмены в этом году получили 3 награды, одна из которых – золото. И их команда, если не считать Национальную сборную по хоккею, состояла из 26 человек. И, бацька Лукашенко, кстати, был не доволен таким результатом, раскритиковав хоккеистов и лыжников. А у нас все решили замолчать. Поэтому не удивительно будет, если через 4 года получим такой же результат.

Так зачем вкладывать деньги и силы в бесперспективные проекты? Пусть активнее финансируются паралимпийцы или “летние” олимпийцы, ведь здесь у нас есть потенциал: на последних Играх в Пекине Украина показала лучший результат за время независимости – 11-е место (27 медалей, из которых 7 золото), а паралимпийцы взяли 74 медали, заняв 4-е место в мире.

Проблем с финансированием, по утверждениям как спортивных чиновников, так и тренеров, не было. Тренеры отсутствие медалей объясняют нехваткой времени. Мол, пройдя борьбу за получение лицензий для участия в Олимпиаде, спортсмены истощились, и восстановить силы всего за месяц до начала было очень сложно. А разве спортсмены из всех стран так же не добывали в борьбе лицензии?

Сегодняшняя надежда Украины в Ванкувере – это зимники-паралимпийцы. Люди с ограниченными возможностями привыкли преодолевать трудности, поэтому, остается надеяться, что отсутствие материально-технической базы для подготовки, усталость, недофинансирование, и остальные популярные причины провала олимпийцев не отразится на их выступлениях.

Анна Ященко