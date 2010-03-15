Ловцы тунцов отбили атаку пиратов в Индийском океане
00:23, 15 марта 2010Разное
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На судне была охрана
Испанское судно-тунцелов Txori Argi отбило нападение пиратов в Индийском океане.
Вельботы морских разбойников приблизились к судну, однако после того, как охрана судна сделала несколько предупредительных выстрелов пираты повернули назад, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на испанские СМИ.
Происшествие случилось в 148 км от побережья Сейшельских островов.
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