Во Львове из-за долгов отключают светофоры
Горсовет обратился к облэнерго
Сегодня в центре Львова из-за долгов перед «Львовоблэнерго» обесточен светофор.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.
Как уточнил в комментарии УНИАН начальник Управления инженерного хозяйства Львовского горсовета Андрей ЧЕРНЕЦКИЙ, было прекращено электроснабжение светофору в самом центре города - на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы. Причина – непроплата Государственным казначейством платежных поручений городского совета.
«Деньги, которые Львовский городской совет перевел СМЖУ УМВД во Львовской области, находятся в казначействе и не поступили во «Львовоблэнерго». Сумма задолженности составляет 50,73 тыс. грн.», - сообщила пресс-служба.
Львовский горсовет обратился к ОАО «Львовоблэнерго» с просьбой возобновить электроснабжение светофору на перекрестке в центре города, «чтобы не подвергать опасности водителей и пешеходов».