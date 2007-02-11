На чемпионате еды победитель съел 2,2 килограмма

В Литве прошел первый национальный чемпионат еды "Досыта 2007", сообщает в воскресенье "Росбалт". Победителем стал весящий 150 килограммов житель Вильнюса Игорь Гальперин, который съел почти 2,2 килограмма еды - бефстроганов, плов, говядину.

"Просто пришел, попробовал и получилось", - заявил победитель, который, как отмечает информационное агентство, от переедания не мог стоять на месте. Перед окончанием конкурса Гальперин перестал есть, оперся рукой о стол и вытер со лба пот, но помощь наблюдавших за состязаниями медиков ему не потребовалась. По их словам, самая большая опасность в таких состязаниях - поперхнуться, однако на этот раз обошлось без несчастных случаев.

Второе и третье места поделили Миндаугас Гумбялявичюс и Айдас Маткявичюс, которые съели почти по 2 кило еды. Самым оригинальным участником состязаний стал Андрей Тацяк, который ел стоя. Едоком, наиболее отвечавшим требованиям этикета, признан Витянис Байорунас - во время еды он постоянно кивал в такт музыке.

Лента.ру