На фоне секс-скандала орден иезуитов подал заявление о банкротстве

На фоне скандала о сексуальном насилии преподавателей над учащимися элитной католической гимназии Canisius-Kolleg в Берлине, орден иезуитов, которому принадлежит школа, подал в США заявление о банкротстве. Как поясняет мюнхенский журнал Focus, сейчас один из берлинских адвокатов проверяет, не было ли среди детей, подвергшихся сексуальному насилию в этой и других католических школах в ФРГ, американских граждан.

Если это подтвердится, то жертвы, очевидно, могли бы подать коллективный иск против ордена иезуитов в США, где сумма назначаемых компенсаций значительно выше, чем в Германии. Однако поскольку орден иезуитов подал заявление о неплатежеспособности, то в период реструктуризации финансов этой организации судебные претензии к ней будут невозможны.

Журнал Focus напоминает, что католическая церковь в Америке уже была вынуждена выплатить жертвам сексуального насилия в общей сложности более 2 миллиардов евро. Так, только на Аляске орден иезуитов заплатил 34 миллиона евро 110 гражданам, которые подверглись сексуальному насилию со стороны священнослужителей. Еще более высокую компенсацию получили более 500 пострадавших в Калифорнии: каждому из них досталось почти по миллиону евро.

Тем временем, как сообщает информационное агентство dpa, скандал продолжает набирать обороты. По словам адвоката Урсулы Рауэ (Ursula Raue), которой орден иезуитов поручил провести расследование в школе, о сексуальных домогательствах наставников заявили уже около 120 учащихся гимназии.