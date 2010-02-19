В Харькове нашли растерзанное собаками тело 60-летней женщины

В Харькове найдено растерзанное собаками тело 60-летней женщины.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, тело женщины было найдено 18 февраля на территории густонаселенного жилого массива Салтовка вблизи кафе «La notte» (район Журавлевского гидропарка).

Судя по характеру ран, женщину растерзали собаки, отметила Л.ВОЛКОВА. Однако, добавила она, это предварительная версия.

Правоохранители и медики устанавливают обстоятельства и причины смерти женщины.