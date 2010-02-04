Ющенко провел встречу с руководством фонда “Украина 3000”

Президент Виктор ЮЩЕНКО одобрительно оценил представленный ему отчет о работе фонда “Украина 3000”.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Согласно сообщению, сегодня В.ЮЩЕНКО провел встречу с руководством Международного благотворительного фонда «Украина 3000».

Как учредитель Фонда В.ЮЩЕНКО вместе с председателем Наблюдательного совета МБФ Екатериной ЮЩЕНКО заслушали отчет руководства организации о деятельности Фонда за годы его существования. Президент одобрительно оценил представленный ему официальный отчет о работе Фонда.

Кроме того, участники встречи обсудили перспективы дальнейшей работы Фонда, в частности отметили важность конкретизации некоторых программ.

В.ЮЩЕНКО также поздравил коллектив Фонда с годовщиной его основания, которую они празднуют сегодня.

*** Международный благотворительный фонд «Украина 3000» - независимая, неправительственная, неприбыльная благотворительная организация, основанная В.ЮЩЕНКО в Киеве в 2001 году. Фонд работает по трем основным направлениям - «Украина вчера», «Украина сегодня» и «Украина завтра». Направление «Украина вчера» охватывает программы по развитию музейного дела, охране памятников, поддержке исторических и культурологических исследований, творческих акций, распространению правдивых знаний о прошлом народа Украины, внедрению международных стандартов работы в сфере культуры. Направление «Украина сегодня» реализует программы и проекты по вопросам охраны здоровья материнства и детства, совершенствования сети лечебных и реабилитационных заведений для детей, предоставления помощи детям с особыми потребностями. Направление «Украина завтра» объединяет программы и проекты в сферах образования, поддержки талантливой молодежи, привлечения ее к благотворительной деятельности.