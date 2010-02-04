В защиту права сказать «нет». Как голосовать за кандидата, если ты не хочешь его победы?

“За кого ты собираешься голосовать?” – спросила меня давняя приятельница. И когда я честно ответил: «Против всех», – она не без некоторого высокомерия поинтересовалась: “А тебе не кажется, что в этом есть некоторая абсурдность?”

ПРАВО НА «ПРАВО» И НА «ЛЕВО»

Признаться, я оторопел. И прочёл краткую лекцию о том, что «некоторая» абсурдность – это голосовать за политика Имярек, если ты совсем не хочешь, чтобы этот Имярек победил на выборах и стал Президентом. И уж совершенно полный абсурд – голосовать за политика, если на самом деле ты хочешь, чтобы он Президентом НЕ стал.

Надо сказать, что моя знакомая – художница. Натура творческая, чрезвычайно впечатлительная, а также ужасно рассеянная. Впечатлительная до такой степени, что, собираясь голосовать в первом туре «против всех», она в последнюю минуту передумала и решила проголосовать за Тигипко – впечатлившись не красивой программой Сергея Леонидовича, а как раз разговорами про «некоторую абсурдность» её собственного выбора. А, будучи, как сказано, ещё и крайне рассеянной, на избирательном участке она запуталась и проголосовала за Тягнибока.

Поскольку подавляющее большинство наших избирателей всё-таки не настолько впечатлительны и (надеюсь) не до такой степени рассеяны, то, как мне казалось, никакого недопонимания тут быть просто не может.

Однако развернувшаяся в последние дни яростная кампания против голосования «против всех» настолько нелепа и алогична, так отвратительно нагла и до хамства агрессивна, что приходится разъяснять самые элементарные вещи.

Всё обстоит предельно просто. Есть те, кто (по разным причинам) поддерживают Тимошенко или Януковича – и они проголосуют за них. Есть те, кто (по тем же, или по другим причинам) считают Тимошенко или Януковича таким ужасным злом, такой зловещей угрозой, что, даже не слишком вдохновляясь кандидатурами Тимошенко или Януковича, эти избиратели готовы проголосовать за их противников. И это – их выбор.

А есть те, кто считает равно опасными на высшем государственном посту и Тимошенко, и Януковича. Подчеркиваю – не «одинаковыми», а равно опасными. И эти граждане возьмут бюллетени, и поставят «птичку» в графе «против всех». Собственно, именно для того, чтобы у избирателей была возможность таким образом «волеизъявиться», эта графа и существует в бюллетене.

Довольно странно, что в истерике по поводу желания некоторой части сограждан выполнить свой гражданский долг, бьются и те публицисты, которые все последние годы гневно клеймили диктаторский режим Путина – в том числе и за то, что режим лишил российских избирателей возможности голосовать «против всех». К сведению кликуш: демократическое отличие нынешнего положения дел в Украине заключается не в наличии графы в бюллетене, а в возможности избирателей проголосовать, поставив в этой графе соответствующий знак.

ГОЛОСУЙ! ГОЛОСУЙ СКОРЕЙ, ПОКА НЕ НАЧАЛОСЬ!

Искать логику в завываниях кликуш – дело вообще неблагодарное. Вот только пара дивных образчиков. Мол, позиция “против всех” – это поза раком. Или – каждому даже идиоту (в стадии ремиссии) понятно: голосуя против всех, мы сохраняем очевидный разрыв, определенный первым туром, и получаем царство ПРдонов».

Хамство и истерично агрессивное неуважение к выбору сограждан мы уже отмечали. И даже идиоту (и даже не в ремиссии) очевидно, что такие «аргументы» могут убедить лишь тех, для кого «орден рыцарей света Юлии Владимировны» – Божий Град в Земле обетованной, противостоящий единственной империи зла – «царству ПРдонов». Зачем таких людей убеждать, да ещё столь рьяно – если они и сами уже проголосовали за Тимошенко в первом туре, или, считая её «меньшим злом», отдадут ей свой голос во втором? – вопрос не ко мне.

Весь этот надрыв вряд ли оценят те, для кого совершенно очевидно, что схватка Тимошенко и Януковича – это не «борьба Света и Тьмы», а драка двух очень разных, но одинаково свирепых и хищных орд. Не допустить «царства ПРдонов» – дело воистину святое, ради этого пойти можно на многое. Но – лично для меня – не на то, чтобы, отдав свой голос, прокладывать путь «королевству БЮТофилов» с его лозинскими, уколовыми и луценками.

И, наоборот – очень на многое можно пойти, чтобы не допустить «королевства», но уж никак не на то, чтобы торить путь «царству».

Справедливое возражение – но ведь всё равно, либо «царь» Янукович, либо «королева» Тимошенко – кто-нибудь из них станет Президентом Украины. Да, это так. Увы. Однако из того, что у меня нет возможности отдать свой голос достойному кандидату, никак не следует необходимость отдать свой голос не достойному, единственно лишь для того, чтобы помочь другому – тоже не достойному. Все эти игры в «меньшее зло» мы проходили уже не один раз. И каждый раз все происходит, как по Губерману:

Здесь цель оправдывала средство,

И средства обосрали цель.

По-моему, это очень простая позиция. Поэтому – не стоит недооценивать манипуляторов – для тех, кого не удается сбить с толку яростью истерической атаки, предназначены более изощренные способы воздействия. К примеру, провокация.

Вопрос: в чём разница между Политической партией «Организация украинских националистов» и Всеукраинским братством ОУН–УПА? Я не о программах, лидерах и активистах. Я о том, что от имени этих если не родственных, то созвучных организаций распространены политические заявления. Одно – призывает поддержать во втором туре Юлию Тимошенко, второе – голосовать «против всех». Первое (от имени ВБ ОУН-УПА) выглядит искренним. Во втором чувствуются какие-то внутренние несоответствия. Но зато в нём собраны и как будто спародированы аргументы «против всехнего» выбора.

И – только не удивляйтесь! – эти самые спародированные аргументы беспощадно высмеивают и «разоблачают» яростные борцы против голосования «против всех». Помнится, много лет назад в суровые годы «кучморежима» моя любимая Татьяна Евгеньевна Коробова описывала анти-ющенковские перформенсы эсдеков как замкнутый цикл: сами сочинили, сами организовали, сами же и прокомментировали.

Почему тут вспомнился «антикризисный менеджер» Медведчук – даже не буду пытаться угадать. Что называется, «музыка навеяла».

В конце концов, и сочиняющие и организующие и комментирующие – все они, надеюсь, исправно получают зарплату. И пусть хотя бы так – в экономику Украины попадают какие-то деньги. Которые, в отличие от траншей МВФ, не плюсуются к нашему государственному долгу.

ВЕТРЫ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ

Надо сказать, что душераздирающим призывом оказать помощь «секте» в её героической борьбе с «бандой» за власть над страной маразм кампании против «против всех» не исчерпывается. Конечно, это совершенно не моё дело, просто ужасно любопытно: а зачем вообще она нужна, эта кампания? Уточняю вопрос: почему кто-то решил, что, если распропагандировать избирателей, настроенных сказать «нет» обоим кандидатам, то все они непременно бросятся голосовать исключительно за Юлию Владимировну? Или, хотя бы преимущественно за неё?

Что, есть какая-то социология? Вроде данных тех странных и малоизвестных центров, незадолго до выборов суливших Тимошенко разрыв в 3–4% в первом туре? Вопрос отнюдь не праздный, поскольку у нормального человека попытки манипулирования его сознанием, да ещё и с такой яростью и наглостью, обычно вызывают отторжение.

К примеру, лично я знаю как минимум двух человек, мучительно решающих, как же им голосовать. И выбирают они при этом вовсе не между Тимошенко и «против всех», а, совсем наоборот – между «против всех» и Януковичем.

Такое ощущение, что БЮТ бросает сейчас в топку всё подряд – нисколько не просчитывая последствия и лишь надеясь, что хоть что-нибудь, да сработает. Листовки, «разоблачающие полицайское прошлое папы Януковича» (чем-то напоминает аналогичную кампанию 2007 года в отношении Ющенко). Новые подробности о то ли дополнительных и скрывавшихся ранее, то ли известных, но незаконно «снятых» судимостях вождя ПР. Заявления о причастности его самого и его соратников к преступлениям разной степени тяжести… И т.д. и т.п.

Если всё это, или хотя бы половина на самом деле является правдой (а этого никак нельзя исключать), – то дела обстоят невероятно скверно. Потому что вбрасываемая именно сейчас и именно в таком формате, вся эта бесценная информация воспринимается как «предвыборная технология». Не всеми, разумеется. Но те, кто готов относиться к нынешним «выбросам» серьезно, они и без того давно уже готовы голосовать за Тимошенко. При этом мы вообще оказываемся перед дилеммой – кем надлежит считать активистов БЮТ и «Самообороны» – гнусными клеветниками или же преступниками, скрывавшими от правосудия и общественности важную информацию о бесчисленных злодеяниях, придерживая её (иногда годами) в ожидании наступления «часа X»?

Нет, серьезно: что прикажете думать о заявлении Юрия Луценко с парламентской трибуны (в его последние минуты в ранге министра): «Партия регионов впервые проводит выборы без карманного министра внутренних дел». Значит ли это, что одним из таких «карманных министров» был и сам Юрий Витальевич, возглавлявший милицейское ведомство во время выборов 2006 года? Тут, кстати, можно было бы выстроить целую теорию – дескать, вот оказывается, почему весь из себя такой «помаранчевый» Луценко задержался в правительстве Януковича.

Но всё-таки более вероятно, что и.о. министра просто бросает на ветер слова, нимало не заботясь ни смыслом, ни логикой, ни фактами. Но как в таком случае оценивать прочие заявления Луценко, леди Ю и их соратников?

***

На днях, общаясь с активом Тернополя, Юлия Владимировна объявила «технологией» и призывы голосовать «против всех» и – «когда говорят, что Янукович и Тимошенко одинаковы». Она тут даже пошутила: «Какие же мы одинаковые, если мы из разных галактик!»

Я, конечно, не специалист, но очень похоже, что шутку сыграло с самой госпожой премьером её подсознание, подсказав «галактические» образы. Тема эта постоянно муссируется в последнее время. Причем куда интенсивней, чем в 2004 году, когда на экраны только вышел новый модный блокбастер и везде пестрели его рекламные плакаты со слоганом: «Чужой против Хищника: кто бы не победил, мы проиграем».

Ни в коем случае не претендую на оригинальность, поскольку – повторюсь – образы эти в последние месяцы обыгрывались очень часто. И только в голливудском «ужастике», человек, встав на сторону одной из этих заведомо противоестественных сил, смог в финале вообразить себя победителем.

Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН