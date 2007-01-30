В Киевской области в пруду утонул пятилетний ребенок

09:38, 30 января 2007
Разное
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Детское баловство на льду

В селе Рудня Броварского района Киевской области во время детского баловства на льду местного пруда провалились под лед 2 детей (1998 г.р. и 2001 г.р.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате чего один ребенок (2001 г. р.) погиб, второй был спасен и в удовлетворительном состоянии доставлен в Броварскую центральную районную больницу.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Киевской области.

 

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