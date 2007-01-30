В Киевской области в пруду утонул пятилетний ребенок

В селе Рудня Броварского района Киевской области во время детского баловства на льду местного пруда провалились под лед 2 детей (1998 г.р. и 2001 г.р.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате чего один ребенок (2001 г. р.) погиб, второй был спасен и в удовлетворительном состоянии доставлен в Броварскую центральную районную больницу.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Киевской области.