В Черниговской области поезд врезался в автомобиль

В Черниговской области автомобиль столкнулся из поездом-путеизмерителем. Об этом сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в пгт Макошино Менского района. Водитель автомобиля "ГАЗ-2705" не увидел поезда, выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд и совершил столкновение с поездом-путеизмерителем № 5951.

Вследствие происшествия поврежден автомобиль "ГАЗ-2705", погибших и травмированных нет. Задержки движения железнодорожного транспорта не было.