Юлия Владимировна рассказала, что она думает об олигархах

В Выставочном центре на Броварском проспекте премьер-министр Юлия Тимошенко встретилась с центральными и региональными СМИ. Выступала она по-деловому, ответственно – так, что все невольно чувствовали свою причастность к чему-то большому, к будущим свершениям.

Она не стала говорить о своих достижениях последних трех лет премьерства, а решила переосмыслить все восемнадцать лет украинской независимости и активно попользовать антиолигархическую тему. Она вовсю ругала олигархов, говорила, что олигархия продолжает жить, развиваться, генерировать новые мощности, мешать строить новую Украину. Почему Украина живет плохо? Потому, что ни один лидер не жил для людей, а занимался перераспределением собственности. И потому, что сформировалась в Украине давно известная форма правления – олигархия, объяснила премьер-министр. Несколько семей, которые имели возможность доступа к государственным ресурсам, образовали большие конгломераты, обеспеченные своими СМИ, силовыми структурами, своими судами и всем, что может содержать власть и использовать власть как дополнительный ресурс для обогащения, поведала нам снова Юлия Владимировна, добавив, что недополучили мы с вами миллионы долларов из-за этих олигархов.

Дальше Юлия Владимировна обрисовала, каким она видит развитие страны в следующие пять лет. Юлия Тимошенко использовала такой научный показатель состояния общества, как индекс человеческого развития. Она грустно сказала, что по этому индексу (он включает в себя 120 параметров) Украина на 85-м месте в мире. И пообещала, что, став Президентом, для всех министерств создаст план по улучшению этого показателя, и каждое министерство будет едва ли не поквартально отчитываться. Я набрала телефон давнего приятеля, который изучал и сам проводил десятки подобных исследований, и поинтересовалась, можно ли составить план по преодолению отставания в индексе человеческого развития, как предлагает Юлия Владимировна. «Этот Индекс – не самоцель, это критерий развития. Его иногда нужно на год ухудшить, чтобы потом на сто лет улучшить. А если сделать целью и предметом отчетности, то в министерствах начнутся приписки».

Еще Юлия Владимировна представила большой талмуд: национальный доклад (так она его назвала) – сборник статей Национальной академии наук о нынешнем положении Украины. Как мне объяснили мои знакомые, принимавшие участие в составлении этого документа, книга, хотя над ней работали все институты, не имеет стратегической ценности, потому что это не научный труд, а так «что-то там для правительства надо было срочно сделать».

Юлия Владимировна четко дала понять, что нам надо интегрироваться в ЕС, сказала, что нужно поднимать село и давать аграриям кредиты под 5 процентов годовых. И даже в ответе на вопрос российскому телеканалу сказала, что согласно Конституции баз иностранного флота здесь быть не должно. Некоторое замешательство у меня вызвали размышления премьера о возможности отмены ПДВ и введения территорий приоритетного развития, где будут отменяться налоги. Пару лет назад, когда кто-то менее значимый выступил с точно такой же инициативой, экономист Александр Пасхавер грустно назвал ее безграмотной. Но, видимо, за пять лет ситуация изменилась. Любопытно, если она отменит ПДВ, то нынешние долги правительства по невозвращению ПДВ, простятся или как? А что касается территорий приоритетного развития, то тут, простите, есть у меня пример малой родины (Одесская область). Город моего детства был какое-то время свободной (безналоговой) экономической зоной, ничего нового там создано не было. Не спасает в Украину освобождение от налогов депрессивной территории. Так же, как, по утверждению бывшего министра финансов Виктора Пинзеныка, не спасает отрасль (предприятие) освобождение от налогов, если имеется кризис потребления.

Дальше пошли вопросы. Такие любезные вопросы... Юлия Владимировна, а вот почему Янукович не хочет прийти к вам на дебаты?

Почему-почему? Он – трус, камеры боится, и вообще марионеточный кандидат, вовсе неинтеллектуальный, объясняла премьер. Потом снова проехалась по каналам, которые содержат олигархи. Хотя, кажется, канал Ахметова премьер единолично пользовала четыре часа подряд, и не единожды. Да и Интер не так уж недоступен для Ю.В…

Вопросы прерывались включениями из регионов. Из разных предприятий, где собирали рабочих, включения проходили с такими вот обращениями. «Дорогая Юлия Владимировна, мы хотим поблагодарить вас за все, что вы сделали для (на выбор) гидроэнергетики, шахтерской отрасли, авиационной, аграрной отрасли. Спасибо! Скажите, а каким вы видите развитие отрасли?»… Юлия Владимировна счастливо улыбалась и рассказывала, что же конкретно она сделала для отрасли и данного предприятия. Причем визуальный ряд был соблюден безукоризненно. Гидроэнергетики были в белых касочках, шахтеры – тоже в белых, но слегка чумазенькие, чтобы произвести профессиональное впечатление, но не выглядеть непомытыми. Аграрии в теплицах – чисто белые халатики. Из Львова трансляцию дали из Оперного театра. Юлию Владимировну почтили, спели колядку. Из-за звукового сбоя было слышно, как зависла пауза и детям-хористам громко говорили: ну, начинайте же. А потом вышел директор Львовской оперы, поприветствовал и спросил, как Юлия Владимировна относится к перспективе второго государственного языка. Юлия Владимировна, конечно же, сказала, что «мова должна быть одна – соловьиная».

Столичные журналисты иронично переглядывались. Кто-то сравнил это с телепрограммой «Ностальгия» – вроде есть такой российский канал, который дает архивные съемки.

Прозвучала и пара приличных вопросов...

Первый: будет ли Украина вступать в НАТО? (От «Файненшл Таймс»). И второй: когда вы вернете залог за Одесский припортовый завод? Насчет НАТО Юлия Владимировна ответила, что это решит народ на референдуме (надеемся, его подготовкой будет заниматься не Виктор Медведчук), а на второй четко не ответила. Мы же не будем считать ответом долгий рассказ о том, как правительство проводит честную и прозрачную приватизацию…

Мне, увы, задать вопрос не удалось. Не успела… Хотела поинтересоваться, принимает ли участие бютовец Виктор Уколов в президентской кампании Ю.В. Сам он утверждает, что едва ли был не основным креативщиком в штабе…

«Идет трансляция, тут не может быть хаоса», – объяснили организаторы.

По окончании в холле зала стояли накрытые столы. Белые скатерти, дорогие приборы, натуральный кофе… Все сервировано, все изящно, красиво, дорого – по-тимошенковски…

Маша Мищенко