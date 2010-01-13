Двенадцать и одна. Помогут ли основным кандидатам их технические коллеги?

Месяц назад Юлия Тимошенко, говоря о своем тринадцатом номере в избирательном бюллетне, сравнила себя со Спасителем: «кстати, Иисус Христос и 12 апостолов - тоже цифра 13». Однако в действительности на выборах Президента украинцев ожидает совсем другая трактовка числа 13, а именно – Юлия Тимошенко и двенадцать ее технических кандидатов...

Самый техничный

Сфера деятельности технических кандидатов бывает достаточно широкой – агитация за основного кандидата, выступления против его (в нашей ситуации – ее) конкурентов, по возможности, «откусывание» хотя бы доли электората у оппонентов и тому подобное. Однако у всех без исключения «технарей» есть своего рода святая обязанность – обеспечить основному кандидату дополнительные места в избирательных комиссиях. Бывший коллега депутата-бютовца Сергея Власенко и первого заместителя министра юстиции Евгения Корнийчука в юридической компании «Магистр и партнеры» Олег Рябоконь с этим справился «на отлично», подав в качестве своих представителей активистов БЮТ. А что их в целом немного – это лишь свидетельство того, что основной миссией блестящего юриста Рябоконя является обжалование результатов выборов в тех участках или округах, где они будут слишком неблагоприятными для Юлии Тимошенко.

НАС – рать…

Напрямую за основного кандидата его «технари» агитируют редко (обычно – во втором туре). А вот сказать крепкое слово о действительно опасных конкурентах – это почти всегда пожалуйста.

И тут в нынешней кампании нет ровных командиру «Народной армии спасения» (НАС) и несравненному метросексуалу Александру Пабату. Он якобы выступает против всех рейтинговых политиков, но почему-то в украденном у Луценко формате – «подарить им сухари». Об устоявшейся ассоциации с этим продуктом длительного хранения в украинском политикуме и говорить не стоит. А те, кому «повезло» увидеть НАС-РОЛИКИ в эфирах региональных телекомпаний (на общенациональных каналах такое размещать то ли дорого, то ли стыдно) не будут сомневаться, против кого те направлены: здесь и «Украина для СВОИХ людей», и «С такими страну НЕ СПАСТИ!» А выдержаны эти творения полностью в стилистике шедевра бютовской толерантности «ОН в молодости крал шапки»... При этом нынешний насист, а по совместительству гаковец Пабат не вспоминает, как активно участвовал в разделе десятков га киевской земли на берегу Десенки.

Самый рейтинговый

Однако гламурний Пабат – это скорее исключение среди этой когорты кандидатов. Да и в конце концов в критике своих конкурентов Юлия Владимировна сама себе позволяет значительно больше.

Ключевые кандидаты «леди Ю» выполняют совсем другое задание – доказать, что они такие же, как Виктор Янукович, но хоть в чем-то лучше. И в этой номинации безусловное лидерство принадлежит ее земляку и коллеге по бизнесу Сергею Тигипко, который реально претендует на «бронзу» в первом туре. Что бы там не говорил Сергей Леонидович о том, что он не будет поддерживать ни одного из лидеров гонки, все прекрасно помнят, из чьего штаба он ушел в 2004-ом и совет инвесторов при ком он возглавил в 2008-ом. Потому не удивительно, что биллборды Тигипка метров с пятидесяти отличить от рекламы Януковича может лишь внимательный потребитель: та же сине-белая гама, те же общие лозунги – «повысим, улучшим, обеспечим». Зато у Тигипко не болит колено, шапок он не крал, а телевизионные ролики ему снимали специалисты с хорошим знанием Фрейда: тут и огромные заводские трубы, которые торчат на фоне СИЛЬНОГО кандидата, и фюзеляж самолета, взлетающего ввысь. Действительно, лишь фонтана над нефтяной вышкой не хватает – но это уже была бы американская, а не украинская комедия.

Желтая «торпеда»

В то время как Сергей Тигипко бомбардирует электорат Януковича на промышленном юге и востоке Украины, «хранителю коалиции» Владимиру Литвину это надлежит делать в аграрных областях центра и севера страны. И если желтый цвет кампании он выбрал сам, то происхождение лозунгов не вызывает сомнений: это своеобразная «торпеда» против Виктора Януковича.

Начало кампании «Только ОН...» еще могло считаться стебом, но нынешние лозунги о «едином экономическом пространстве», Черноморском флоте в Севастополе forever, «высоких социальных стандартах» и «недопустимости продажи земли» являются почти дословным повтором ключевых идеологем Партии регионов. И чем больше носитель самого высокого рейтинга будет говорить о неизбежности досрочных парламентских выборов после очередных президентских, тем более самоотверженно спикер парламента будет рассказывать народу о своей любви к России. Конечно, не забывая в перерывах напомнить о своей «коалиционной» поддержке Юлии Тимошенко.

Красный «предохранитель»

Утверждения о том, что электорат коммунистов во втором туре поддерживает Януковича, являются устоявшимися среди украинского политикума. Так было в 2004-ом, так должно было стать в 2010-ом. Однако несколько «хлебных» должностей в исполнительной власти для носителей «красной книжечки» – и ситуация перестала быть однозначной.

Послушайте пламенные выступления молодого папочки Петра Симоненко, и вы убедитесь: острие его критики в первую очередь направлено против «олигархов», которые в массовом сознании ассоциируются в первую очередь с ПР. Если к этому прибавить сокрушительную критику коммунистами местной власти юго-восточной Украины, которая тоже в значительной мере состоит из “регионалов”, то проект «зеленые насаждения в обмен на красные голоса» следует считать для Юлии Тимошенко чрезвычайно удачным. Особенно если учесть планы компартии призвать своих избирателей вообще не приходить на участки во втором туре. Просто чтобы оградить себя от «несознательных» коммунистов, для которых Табачник и Корнилов все же ближе, чем Яворивский и Шкиль.

Группа в оранжевых купальниках

Однако самой парадоксальной группой таких кандидатов являются представители так называемого постпомаранчевого лагеря. Все они – Гриценко, Костенко, Тягнибок, Ющенко, Яценюк – действительно определенное время были объединены желанием не дать победить Тимошенко. И хотя с лета прошлого года АРСЕНИЙ в основном агитирует против себя, Гриценко превратился в бледную копию «сильного Тигипко», Костенко пробует в реалиях ХХІ век возродить ОУНовский лозунг 30-х годов прошлого века «Свій до свого по своє» (по крайней мере пиво), а Ющенко с Тягнибоком меряются количеством употреблений слова «нация» в одной речи, – всех их намертво объединяет один весомый фактор. Редкий случай, когда бютовские идеологи говорят правду: абсолютное большинство электората этой пятерки во втором туре проголосуют за Тимошенко. Плюясь, проклиная и плача... Ну, возможно, в случае Яценюка это большинство будет просто подавляющим.

Группа гендерной поддержки

Не остались без работы на НЕЕ и два других кандидата женского пола – Людмила Супрун и Инна Богословская. Первая – как председатель Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям, то есть непосредственная подчиненная Юлии Тимошенко, просто в лоб критикует «регионалов», например, за уничтожение отечественной науки. Вторая работает более утонченно и сосредоточивает свои усилия в основном на Крымской автономии. Радикальные лозунги, информационная поддержка СБУ – и вот уже в программе на канале Ахметова – Колесникова Инне Богословской абсолютно объективная аудитория (ха-ха) выражает самую высокую поддержку и дает в три раза больше «бонусов», чем Виктору Федоровичу. Тот, кстати, вообще занял лишь четвертое место среди симпатий студии, тогда как Юлия Владимировна – призовое второе. Конечно, вряд ли избиратели Богословской во втором туре будут голосовать за Тимошенко. Однако представить этих людей, которые будут голосовать за «изменника интересов русскоязычной общины Украины и прислужника олигархов» (а именно такой образ Януковича будет вырисовывать в своих спичах Инна Германовна), тоже довольно тяжело. Будут пить с горя. «Русскую».

А что же ОН?

Виктор Янукович уступает Юлии Тимошенко не только по количеству технических кандидатов (четыре против двенадцати), но – что намного важнее – по их качеству. Из всей «региональной четверки» – я бы сюда отнес Бродского, Протывсиха, Ратушняка и Мороза – лишь последний может похвастаться хоть каким-то рейтингом. Трое других имеют, в лучшем случае, имидж шутов, что резко ограничивает их использование, особенно во втором туре выборов. Потому как «числом», так и «умением» команда Тимошенко в номинации «технические кандидаты» переиграла команду Януковича. При этом Юлия Владимировна продолжает жалостливо сетовать, мол «все семнадцать против меня одной-одинешенькой», что «все телеканалы меня обляпывают черной грязью». А потому вся надежда на преодоление значительного отрыва от Януковича остается на Петра, Павла, Якова и остальных верных апостолов. Остается также надеяться, что среди них не окажется известно кто…

Фома Хрущ