Похоронное бюро предложило пьяным водителям бесплатные похороны

Похоронное бюро в городе Рим на севере штата Джорджия, США, предложило водителям, которые собираются на Новый год садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, бесплатные похороны. Об этом сообщает местное издание Rome News-Tribune.

До полудня четверга водители могут посетить похоронное бюро McGuire, Jennings and Miller и заключить с ним договор. В документе будет обозначено, что автомобилисты планируют в новогоднюю ночь управлять автомобилем после употребления алкоголя или наркотиков. Если затем они насмерть разобьются в ДТП, фирма обязуется похоронить их бесплатно.

В набор услуг входят подбор гроба и места на кладбище, подача лимузина и подготовка тела, отмечает издание.

Как пояснили в похоронном бюро, их программа под названием "Операция `Остановись и подумай`" призвана спасти жизни тех, кто не склонен размышлять, прежде чем что-либо сделать.

Лента.ру