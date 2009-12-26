В Крыму задержали водителя... с простреленной головой

В Крыму сотрудники Дорожно-постовой службы задержали водителя, который, решив совершить суицид, выстрелил себе в голову и сел за руль автомобиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской милиции, водитель был задержан еще 5 декабря на автодороге Феодосия - Керчь, но об инциденте милиция сообщила только сейчас.

Как говорится в сообщении, автомобиль «Мазда», петляя, двигался в сторону Керчи. На требование немедленной остановки жезлом водитель не отреагировал. Чтобы привлечь его внимание, инспектор начал подавать свистком звуковые сигналы. Автомобиль остановился. Водитель заглушил двигатель, но из машины не вышел. Двери и стекла автомобиля были наглухо закрыты. Остановив два грузовых автомобиля, сотрудники милиции заблокировали возможное движение «Мазды». Инспектор через лобовое стекло заметил пулевое отверстие у водителя в области виска, пистолет для стрельбы резиновыми пулями и кровь в салоне.

Сотрудники ДПС, открыв дверь машины, оказали первую медицинскую помощь раненому и вызвали «скорую».

«Отсутствие запаха пороха, запекшаяся кровь в салоне машины и на оружии - все это свидетельствовало о том, что водитель произвел выстрел задолго до остановки автомобиля на железнодорожном переезде», - говорится в сообщении.

По данным милиции, сейчас 39-летний житель Симферопольского района находится в больнице.