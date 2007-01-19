В Харькове прощаются с Кушнарёвым

Сегодня в Харькове прощаются с народным депутатом Украины Евгением КУШНАРЁВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, после отпевания в Свято-Благовещенском соборе УПЦ МП гроб с телом покойного перевезли в Харьковский оперный театр.

В фойе театра началась гражданская панихида, которая транслируется в прямом эфире.

Как сообщалось, ожидается, что попрощаться с Е.КУШНАРЁВЫМ прибудут Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, члены Кабинета Министров, депутаты ВРУ, экс-президенты Украины Леонид КРАВЧУК и Леонид КУЧМА.

Кроме того, планируется приезд в Харьков посла Российской Федерации в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА и губернаторов нескольких областей России.

Похороны Е.КУШНАРЁВА состоятся в 13.00 на 2-м городском кладбище.

В связи со смертью Е.КУШНАРЁВА 18 и 19 января в Харькове объявлен траур.

В четверг во всех храмах Харьковской Епархии Украинской православной церкви Московского патриархата прошли богослужения за упокой Е.КУШНАРЁВА.