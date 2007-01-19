В Харькове прощаются с Кушнарёвым
Похороны состоятся на 2-м городском кладбище
Сегодня в Харькове прощаются с народным депутатом Украины Евгением КУШНАРЁВЫМ.
Как передает корреспондент УНИАН, после отпевания в Свято-Благовещенском соборе УПЦ МП гроб с телом покойного перевезли в Харьковский оперный театр.
В фойе театра началась гражданская панихида, которая транслируется в прямом эфире.
Как сообщалось, ожидается, что попрощаться с Е.КУШНАРЁВЫМ прибудут Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, члены Кабинета Министров, депутаты ВРУ, экс-президенты Украины Леонид КРАВЧУК и Леонид КУЧМА.
Кроме того, планируется приезд в Харьков посла Российской Федерации в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА и губернаторов нескольких областей России.
Похороны Е.КУШНАРЁВА состоятся в 13.00 на 2-м городском кладбище.
В связи со смертью Е.КУШНАРЁВА 18 и 19 января в Харькове объявлен траур.
В четверг во всех храмах Харьковской Епархии Украинской православной церкви Московского патриархата прошли богослужения за упокой Е.КУШНАРЁВА.