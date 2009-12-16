Объявлен конкурс на лучшую вышивку среди военнослужащих

17 декабря в клубе воинской части 3002 города Львова будет проведен конкурс самодеятельного народного творчества среди военнослужащих управления Западного территориального командования внутренних войск.

Как сообщил УНИАН начальник группы связей с общественностью управления Западного территориального командования ВВ МВД Украины Вадим ГОЛУБ, для участия в конкурсе во Львов приедут военные из Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Тернопольской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой областей.

Конкурсанты покажут номера в разных жанрах, а после этого представят на суд жюри изделия из дерева, вышивку, картины, макраме, вязание крючком и другие образцы народного творчества, которые они изготовили своими руками.