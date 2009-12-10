Холодно и сыро. Предвыборная агитация от Корчинского

По-настоящему плохих людей не так уж и много, и почти все они состоят на государственной службе... Природа человека не в том, чтобы достигать, а в том, чтобы убегать. Поэтому нам труднее всего дается прямой путь, мы выбираем кривые дорожки...

Как же сильно нужно было бить наших предков, чтобы загнать их так далеко на север! Я смотрю на первый снег, кандидатов и выборы и мечтаю о горячем песке, верблюдах и монархии. О далекой стране где 50% умеют читать, но все 100% любят считать, где берберы рады туристам, потому что им что-то можно продать днем и что-то отобрать ночью. Однажды берберенок лет восьми увязался за мной с коварным намерением за 2 дирхема, Bonjour monsieur, всучить мне пачку салфеток. Я возмутился, потом расчувствовался, достал деньги, спрятал деньги и вместо этого прочел ему проповедь. Юноша – сказал я – если ты действительно хочешь успеха в бизнесе, ты должен знать некоторые вещи, без глубокого осознания которых никогда не станешь миллионером. Во-первых, не бывает счастья в мелком опте. Во-вторых, что бы там ни говорили родители, ходить нужно в синагогу, а не в мечеть. И в-третьих, системный бизнес должен строиться на эксплуатации пороков, а не душевности. По сути продавец продает себя, а не товар.

Но дитя Атласских гор хотело два дирхема, а не истины о двух миллионах дирхемов. Потому не оценило мою речь. И не оттого, что я говорил по-украински, который немногие знают в пустыне. Если бы я сам придерживался собственных деклараций, каждый бербер понял бы меня без слов, по блеску глаз сквозь квантовое облако, которое, как говорит мистика, связывает наши сознания и обеспечивает способность понимать непонятное.

Более того, меня понял бы каждый украинец, хотя украинец способен понимать только приказы, отданные по-немецки.

Я точно знаю, как стать богатым, я всё готов сделать ради этого, но только не прямо сейчас. Сейчас я хочу кино, и чтобы там показывали не о рентабельном, а о красивом.

Я точно знаю как получить жизнь вечную и точно знаю, что проживу греховную.

Природа человека не в том, чтобы достигать, а в том, чтобы убегать. Именно поэтому нам тяжелее всего дается прямой путь, мы выбираем передвижение по кривым дорожкам.

Те, кто происходят от обезьяны, подражают траектории прыжков обезьяны.

Те, кто происходят от Адама, даже в раю не способны придерживаться инструкции по пользованию раем.

Невозможно подражать Богу, потому что «сделайте прямыми стези его». И легко идти за змеем, ползущим по причудливой S-образной линии.

Легче сорок лет нарезать круги по пустыне, чем за неделю напрямик добраться до Земли Обетованной.

Проблема не в том, что мы «не знаем как», а в том, что мы преимущественно совершаем сознательные ошибки. Достаточно понять «как надо», чтобы никогда не сделать этого. Отсюда возникает общественная иерархия – сам я не способен к благу, но могу заставить к нему других.

«Люди умнеют в цепях, да в остроге

И цепи ведут их по верной дорогое»

Братья и сестры! Голосуйте только за того, кто вам больше всего не нравится. Это человек, который способен избежать сознательной ошибки. Всем известно, как украсть металлургическую отрасль или облэнерго, но он сделал это. Может, он и не принудит нас к прямому пути, но тогда никто не принудит.

По-настоящему плохих людей не так уж и много, и почти все они состоят на государственной службе. Еще меньше идеально добрых (с их списком можно ознакомиться в Киево-Печерском патерике). Все остальные идут верной дорогой в обратном направлении, то есть плохо делают добро или качественно и с душой творят неправедное.

Голосовать нужно за последних.

Именно те, кто постоянно грешил ростовщическим процентом, создали капитализм. Те, кто вдохновенно ненавидел ближних, выдумали государство. Те, кто систематически кусал отеческую руку, ввели демократию.

Долой рядовых воров, голосуем за клептоманов!

Долой хулиганы, даешь маньяков!

Долой робких развратников, даешь гордых содомитов и последовательных педофилов!

Лучше прямая дорога в ад, чем кривая тропинка в рай, все равно кривые тропинки в рай не ведут.

Холодно. Сыро.

Дмитрий Корчинский, для УНИАН