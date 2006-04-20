Азаров сознался, что “Регионы” проиграли и выдвинул себя в премьеры?

Активист Партии регионов Николай Азаров сознался, что его партия проиграла выборы. По радио “Эра” он сказал, что они надеялись получить в парламенте большинство – около 240 голосов, но им это не удалось. Среди причин проигрыша Азаров назвал – хитромудрые предвыборные технологии, к которым прибегли помаранчевые силы.

“Мы думали, что помаранчевые раскололись, и на этом все, - сказал Азаров. – Тимошенко даже отказалась от помаранчевого цвета, а Мороз сразу отошел...” И за них народ голосовал как за противовес помаранчевым, но они обманули избирателей, потому что опять пытаются объединиться.

Не знаю, что подтолкнуло Азарова к такому признанию, по-видимому, сдают нервы. Потому что за пять минут до того, он доказывал, что “Регионы” являются победителями выборов, об этом свидетельствует даже... поздравление от Буша. “Буш поздравил Партию регионов как победителя выборов”, - сказал он. А нас пытаются отстранить от управления государством...

Еще Азаров сказал, что премьера нужно выбирать за профессионализм и опытность, а не за внешний вид и за то, что он нравится женщинам. Я не поняла, на кого он намекал – на Януковича или на себя, но явно не на Тимошенко. “Нужно посмотреть, что этот человек умеет, что он делал”, - сказал он. Наверное, все-таки – о себе. Потому что если смотреть на все, что делал Янукович, то этот критерий явно не в его пользу.

Азаров опять послал недвусмысленный сигнал Президенту и “Нашей Украине” о готовности к сотрудничеству. “Наша Украина”, - напомнил он, - говорит, что сначала нужно принять программу, а затем рассматривать должности. Так пусть скажут нам, чем их не устраивает наша программа...”

Из всего этого интервью я сделала вывод, что во-первых, Азаров очень хочет быть премьером. Во-вторых, что американцы пересматривают свою позицию относительно помаранчевой коалиции. Если раньше они настаивали на формате тройки, то теперь, наверное, думают или собираются думать несколько иначе. Возможно, они дадут добро на союз с “Регионами”.

Оксана Охримчук, г. Киев