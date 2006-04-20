Азаров сознался, что “Регионы” проиграли и выдвинул себя в премьеры?
Азаров опять послал недвусмысленный сигнал Президенту и “Нашей Украине” о готовности к сотрудничеству. “Наша Украина”, - напомнил он, - говорит, что сначала нужно принять программу, а затем рассматривать должности. Так пусть скажут нам, чем их не устраивает наша программа...”
Активист Партии регионов Николай Азаров сознался, что его партия проиграла выборы. По радио “Эра” он сказал, что они надеялись получить в парламенте большинство – около 240 голосов, но им это не удалось. Среди причин проигрыша Азаров назвал – хитромудрые предвыборные технологии, к которым прибегли помаранчевые силы.
“Мы думали, что помаранчевые раскололись, и на этом все, - сказал Азаров. – Тимошенко даже отказалась от помаранчевого цвета, а Мороз сразу отошел...” И за них народ голосовал как за противовес помаранчевым, но они обманули избирателей, потому что опять пытаются объединиться.
Не знаю, что подтолкнуло Азарова к такому признанию, по-видимому, сдают нервы. Потому что за пять минут до того, он доказывал, что “Регионы” являются победителями выборов, об этом свидетельствует даже... поздравление от Буша. “Буш поздравил Партию регионов как победителя выборов”, - сказал он. А нас пытаются отстранить от управления государством...
Еще Азаров сказал, что премьера нужно выбирать за профессионализм и опытность, а не за внешний вид и за то, что он нравится женщинам. Я не поняла, на кого он намекал – на Януковича или на себя, но явно не на Тимошенко. “Нужно посмотреть, что этот человек умеет, что он делал”, - сказал он. Наверное, все-таки – о себе. Потому что если смотреть на все, что делал Янукович, то этот критерий явно не в его пользу.
Азаров опять послал недвусмысленный сигнал Президенту и “Нашей Украине” о готовности к сотрудничеству. “Наша Украина”, - напомнил он, - говорит, что сначала нужно принять программу, а затем рассматривать должности. Так пусть скажут нам, чем их не устраивает наша программа...”
Из всего этого интервью я сделала вывод, что во-первых, Азаров очень хочет быть премьером. Во-вторых, что американцы пересматривают свою позицию относительно помаранчевой коалиции. Если раньше они настаивали на формате тройки, то теперь, наверное, думают или собираются думать несколько иначе. Возможно, они дадут добро на союз с “Регионами”.
Оксана Охримчук, г. Киев