ГАИ первый день использовала профессиональный алкотестер

Управление Государственной автомобильной инспекции в Винницкой области за первый день использования нового прибора для выявления употребления алкоголя водителями «Алкотест-6810» задержало 8 пьяных водителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил начальник Управления ГАИ в Винницкой области Геннадий ПРОКОПОВИЧ.

«За первый день использования «Алкотеста» мы выявили 8 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения», - сказал он.

Г.ПРОКОПОВИЧ добавил, что новый прибор для выявления употребления алкоголя водителями невозможно обмануть, ведь он фиксирует все замеры, выдает сигналы ошибки, если водитель выдыхает в трубку недостаточное количество воздуха, или наоборот - во время измерения вместо выдоха делает вдох.

«Прибор показывает лишь данные по употреблению человеком именно алкогольных напитков и не реагирует на употребление лекарств с содержанием спирта», - отметил он.

По словам руководителя ГАИ Винницкой области, на данное время в Украине используется лишь 5 приборов «Алкотест», 2 из которых в Киеве и по одному – в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях.

«Стоит такой прибор, производимый в Германии, 10,9 тыс. грн. Он позволяет за 5 минут выявить содержание алкоголя у водителей непосредственно работниками ГАИ на месте остановки автомобиля», - сказал он.