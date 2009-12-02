Большой адронный коллайдер остановился из-за электрического сбоя

Работа Большого адронного коллайдера остановилась из-за сбоя в системе электроснабжения CERN - организации, курирующей работу ускорителя. Об этом со ссылкой на слова работников CERN сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, в какой-то момент швейцарская половина CERN выключилась (физический центр располагается на границе Швецарии и Франции). При этом ускоритель работал с пучками протонов с энергией в 450 гигаэлектронвольт.

Отмечается, что аварийные системы коллайдера среагировали на сбой штатно, и пучки были погашены. При этом подчеркивается, что неполадка носила внешний характер, то есть система, обеспечивающая работу сверхпроводящих магнитов функционировала в нормальном режиме. Работа ускорителя должна вскоре возобновиться.

Неполадки в системе, обеспечивающей работу магнитов, привели к тому, что 19 сентября 2008 года коллайдер был оставлен более чем на год. Тогда сбой в сети вызвал пробой бака с сжиженным гелием, несколько тонн которого вылилось в туннели ускорителя.

Большой адронный коллайдер является самым крупным в мире ускорителем элементарных частиц. Его планируется использовать для проверки предсказания различных теорий элементарных частиц, в частности, поиска так называемого бозона Хиггса - частицы, ответственной за наличие массы у тел.

Совсем недавно ускоритель установил рекорд - пучки протонов его кольце разогнались до 1180 гигаэлектронвольт. Это больше, чем 980 гигаэлектронвольт предшественника БАК - американского Тэватрона.