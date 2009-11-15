Американцы построили новую тюрьму в Афганистане

Американцы построили еще одну тюрьму для особо опасных преступников на авиабазе в Баграме в дополнение к уже существующей, сообщила в воскресенье местная радиостанция "Салам Ватандар" со ссылкой на вновь назначенного директора этого пенитенциарного учреждения полковника Джана Гирая.

По словам Гирая, трехэтажная новая тюрьма, возведенная в восточной части американской военной базы, сможет вместить 1,1 тысячи заключенных, ее строительство обошлось в 60 миллионов долларов.

Отбывать наказание здесь будут особо опасные преступники, сообщает Гирай. В частности, лица, связанные с международной террористической сетью "Аль-Каида", а также мятежники, попавшие в плен в ходе боевых действий.

"К заключенным новой тюрьмы подход будет осуществляться в соответствии со всеми общепринятыми международными нормами", - цитирует РИА "Новости" заявление начальника новой тюрьмы.