Новогодние телешоу: торжество попсы и безвкусицы

Мнение

Хочется поделиться впечатлениями от новогодних телевизионных шоу. Начиная с 10 часа вечера и до 3 часа ночи мы с мужем переключали каналы, пытаясь найти что-то интересное. Напрасно...

Все шоу, так мощно анонсированные и разрекламированные в газетах и журналах, оказались весьма посредственными - и „Карнавальная ночь” и „Танцы со звездами”. Попадались редкие интересны песни или комичные пассажи, однако общее впечатление такое, будто все это „состряпано” одним человеком под одну гребенку, а участники просто перебегали из одной съемочной площадки на другую, порой даже не меняя нарядов и исполняя одну и ту же песню.

Так, Лайма Вайкуле в образе кошки с одной и той же песней появилась, кажется, в четырех шоу на разных каналах. Правда, костюмы она несколько раз меняла. А вот Анни Лорак дважды пела одну и ту же песню и оба раза – в одной одежде.

Поэтому эти звезды выглядели как зароботчане, которые „халтурили”, чтобы накосить побольше денег... И дело не только в том, что показали нам откровенную попсу. Хуже, что она оказалась третьесортной. И что шоу, невзирая на весь гламурный блеск елочных игрушек, дамских украшений и искусственных зубов мега-звезд большой сцены почему-то не несли праздничного заряда позитивных эмоций, новогодней сказочности и торжества. По моему мнению, все эти постсоветсткие новогодние шоу как явление себя уже исчерпали. Так как шлифуется и демонстрируется там не искусство, не режиссерские и музыкальные находки, сюжетные линии, а лишь поп-образы самих звезд. При этом, компенсируя нехватку вокальных данных и композиторских находок, младшие демонстрируют стильные сексуальные „прикиды”, а старшее поколение блистает результатами пластических операций, подвязок, липосакций. А результаты эти оставляют просто-таки гнетущее впечатление. Гурченко, Повалий, Ротару, Мойсеев - это вообще какой-то музей восковых фигур. Верка Сердючка вместе с „мамой” и то выглядели как луч в темном царстве.

На этом фоне приятно порадовали дуэт Власовой и Гришко, выступления Русланы и Гайтаны. Кажется, еще что-то было, но затерянное в попсовой пене, не запомнилось.

А еще периодически выскакивали какие-то неизвестны лица и, видимо, на коммерческой основе приветствовали нас с Новым годом, перебивая хоть и бездарные, но все же песни. При этом преимущественно говорили с сильным украинским акцентом, но вроде бы по-русски. Режиссеры даже не смогли написать их фамилии и чем они занимаются. Неужели я обязана их всех узнавать? Как, кстати, и многочисленных исполнителей.

Антонина Лесич, г. Киев