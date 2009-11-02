В Донецкой области перевернулся автобус: есть жертвы
10:36, 02 ноября 2009Разное
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ПАЗ съехал в кювет
В городе Костянтиновка Донецкой области вчера водитель автобуса “ПАЗ 3205 СПГ” не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на земляную насыпь.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП двое пассажиров автобуса от полученных травм погибли, а водитель и еще один пассажир с телесными повреждениями доставлены в больницу.
На момент ДТП в автобусе находились семь пассажиров.
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