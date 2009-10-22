В Украине появились подразделения Евромилиции
13:36, 22 октября 2009Разное
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В рамках подготовки к Евро-2012 Министерство внутренние дел выдало приказ, согласно которому в Украине сформировано новое подразделение правохранителей – Евромилиция. Внешне евромилиционеры ничем не отличаются от своих обычных коллег...
В рамках подготовки к Евро-2012 Министерство внутренние дел выдало приказ, согласно которому в Украине сформировано новое подразделение правохранителей – Евромилиция. Внешне евромилиционеры ничем не отличаются от своих обычных коллег...
Видеосюжет смотрите здесь (юмор).
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