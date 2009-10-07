Новый закон о минимальной зарплате: забота о людях или предвыборная авантюра?

С проблемой дефицита средств столкнется не только государственный бюджет, но и предприятия, которые вряд ли смогут в условиях кризиса приспособиться к «новым социальным стандартам», которые предлагает Верховная Рада... Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году», которым существенно повышается уровень минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Однако конструктивное ли это решение? Ряд экспертов-экономистов убежден, что решение принято необдуманное и в неудачное кризисное время.

Блокируя работу Верховной Рады с целью якобы как можно быстрее рассмотреть социальные законопроекты, Партия регионов наконец добилась своей популистской цели. В свете очередных выборов, которые уже не за горами, понятно, почему эта «цель» является популистской. Это не что иное как очередные попытки завоевать любовь народа...

Но речь не об этом.

Как утверждает Верховная Рада, «Закон направлен на установление размера прожиточного минимума и минимальной заработной платы, которая обеспечит надлежащую социальную защиту каждого гражданина Украины в период финансово-экономического кризиса». Однако будет ли способна украинская экономика обеспечить установленные законом размеры заработной платы? Учитывая современное ее состояние – вряд ли.

По закону, в 2010 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц будет составлять: с 1 января – 848 гривен, с 1 апреля – 1348, с 1 июля – 1848, с 1 октября – 2348, с 1 декабря – 2848 гривен. Соответственно минимальные заработные платы вырастут таким образом: с 1 января – 900 гривен, с 1 апреля – 1500, с 1 июля – 2000, с 1 октября – 2500 гривен, с 1 декабря – 3000 гривен.

На первый взгляд кажется, что наконец власть осознала, что жить на 600 с хвостиком гривен человек просто не в состоянии – ведь эта сумма скорее напоминает подачку попрошайке, – и установила довольно приличные параметры. Однако почему Верховная Рада во главе с Владимиром Литвином пренебрегла при этом реальным экономическим положением нашей страны? Откуда в бюджете появятся все эти средства?

В первую очередь, чтобы обеспечить гражданам Украины надлежащую социальную защиту, необходимо поднять с коленей экономику страны – именно это является первоочередной задачей, особенно сегодня, во время кризиса. А принятие авантюрных решений – без каких-либо гарантий и оснований – популизм чистой воды, попытка показать народу, что о них заботятся.

Чем руководствовались депутаты ВР при принятии законопроекта в свете будущих выборов, понятно. Однако кто и, главное, каким образом будет выполнять тот закон в 2010 году, – дело другое. Это чем-то напоминает ситуацию с детьми войны: закон о надбавке к пенсиям этой категории населения есть, однако денег на те надбавки в бюджете нет. Так не ожидает ли свежепринятый закон та же судьба?

Эксперты-экономисты солидарны в своих комментариях: Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году» является достаточно авантюрным решением, которое может привести к крайне негативным последствиям – инфляции и очередной волне увольнений. Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций, назвал принятое ВР в первом чтении повышение прожиточного минимума и минимальной зарплаты «медвежьей услугой людям».

Эксперт отмечает, что социальные стандарты, заложенные правительством в проекте Госбюджета на 2010 год, являются взвешенными и такими, которые не несут угрозы макроэкономической стабильности страны. В то же время решение ВР – это риск для финансовой системы. Потому что в этом случае с проблемой недостатка средств столкнется не только государственный бюджет, но и предприятия, которые вряд ли смогут в условиях кризиса приспособиться к «новым социальным стандартам».

Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития назвал решение ВР очень неудачным. Он отметил, что это – политический компромисс. Беспокоит сам факт рассмотрения таких законов в то время, когда страна находится в сложном экономическом положении; социальные стандарты повышаются не в результате улучшения экономической ситуации, а по политическим соображениям.

Ярослав Жалило, заведующий отдела экономической и социальной стратегии Национального института стратегических исследований, отмечает, что резкий рост – почти в полтора раза – минимальной зарплаты приведет к валовому росту стоимости рабочей силы как в бюджетном секторе, так и в сфере производства. «Это несет инфляционный риск, – говорит эксперт. – Если и увеличивать социальные показатели, то это нужно делать постепенно, учитывая реальную экономическую ситуацию».

По мнению Сергея Киселева, эксперта Школы политической аналитики при НАУ КМА, решение депутатов «выглядит, как довольно крупная авантюра». Эксперт отмечает, что резкое повышение минимальной зарплаты – с 650 грн. в месяц до 869 грн. – может привести к разбалансированию государственного бюджета и увеличению его дефицита. Это, в свою очередь, может спровоцировать повышение инфляции и падение курса гривни к иностранным валютам. «Социальные стандарты повышать нужно, – говорит Киселев, – но в кризисных условиях стоило бы оказывать адресную поддержку наиболее незащищенным гражданам, как это предлагает правительство в своем проекте бюджета на следующий год».

Виктория Лисицина, Центр оперативного журналистского реагирования