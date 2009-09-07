Красному олигарху стало жалко парламентских сосисок

Мнение

Александр Ткаченко, член фракции коммунистов, в прошлом почетный президент и крестный отец Тендерной палаты Украины, бывший Председатель Верховной Рады, пожалел журналистам сосисок из парламентского буфета. Он предложил не пускать журналистов в буфет и сократить количество аккредитованных в парламенте представителей прессы, отправив их в поля освещать «жизнь».

И когда телеканал СТБ, попытался выяснить у экс-спикера: «Неужто сырничка жалко?» – солидный, в общем-то, мужчина выхватил микрофон и выбросил его (видео смотреть здесь ). Грустная и совсем нереспектабельная история.

Я думаю, что журналисты – это глубокая психологическая травма для неудачливого кандидата в Президенты 1999 года. Давайте проникнемся и поразмышляем вместе с ним.

Конечно, не журналисты были виноваты, что в 2000 году произошла руководимая Медведчуком «бархатная революция», во время которой шестидесятилетнего спикера Ткаченко вместе со стулом вынесли из зала. Но именно они, репортеры, с невероятным усердием отсняли этот момент: вынос депутатского тела с вожделенным спикерским креслом.

Конечно, не журналисты виноваты в том, что он когда-то замыслил и с воистину коммунистическим размахом реализовал проект под названием «Тендерная палата Украины». Там же ведь все схвачено было: жили бы себе и горя не знали – фракции всех цветов и народностей, – зарабатывая на госзакупках. Но ведь пронюхали подлые писаки, раздули, все им не так… Ходят по парламенту, рыскают. Еще и в буфете парламентском едят. Толком не можешь кусок осетрины взять – сразу ж заметят. Часы приличные не купишь: начнут выяснять, «Брегет» или «Френк Мюллер».

Вы думаете, я им сырника пожалел? Да нет же! Просто хочется иной раз посидеть с коллегами, как люди, обсудить дела, бизнес, я имею в виду новый законопроект. Не век же нам с Антошей Яценко по кабакам прятаться! Не маленькие! Нет, они – тут как тут. Я и предложил сократить этих корреспондентов малость. А что, пусть про поля пишут, а не про депутатов. Про свинушек, коровок, про честных зернотрейдеров. Про шахтеров, в конце концов! У нас там закон был, как это? Престижность? Да, престижность шахтерского труда.

И потом, вы меня по-мужски поймите. Подходит эта Ольга, ну с СТБ, блондинка, красавица, у меня сердце замирает, думаю, на эфир пригласит. А что, я еще ничего, старый конь борозды не портит. А она тычет мне микрофон и спрашивает: «За что журналистов выгоняешь?» Ну и не выдержал. С кем не бывает…

Марина Лаптева