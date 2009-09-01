Экс-спикер вырвал у журналистки микрофон и выбросил с лестницы (видео)

В парламенте произошел инцидент между депутатом от Компартии Александром Ткаченко и съемочной группой СТБ.

По словам корреспондента "Украинской правды", журналистка канала Ольга Червакова пыталась записать интервью с депутатом, который накануне высказывался в пользу уменьшения количества журналистов в Верховной Раде.

Свою позицию депутат объяснял тем, что "их очень много в буфете".

Когда Червакова пыталась выяснить у Ткаченко подробности, он высказал желание, чтобы "журналисты освещали деятельность не только буфета Верховной Рады, а хотя бы в частности то, что происходит на селе и вообще в обществе".

Когда журналистка начала задавать уточняющий вопрос, Ткаченко начал убегать от камеры, ударив рукой по микрофону.

Когда Червакова догнала политика, он вырвал у нее из рук микрофон и сбросил его с лестницы. Микрофон сломался.

Съемочная группа СТБ вызвала в Верховную Раду милицию, представители которой должны составить протокол о правонарушении депутата.

Вместе с тем глава комитета ВР по вопросам свободы слова Анна Герман заявила, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит этот инцидент.

"Я сегодня же дам задание, чтобы этот вопрос готовили на завтра на заседание комитета. Мы дадим резкую и справедливую оценку таким действиям и примем соответствующее решение", - заявила депутат.

"Мы будем защищать журналистов и будем поддерживать их право на реализацию своих профессиональных задач во всех органах, в том числе и в правоохранительных", - добавила она.