Задержаны охотники, начавшие сезон охоты на два часа раньше

В Ровенской области задержали двух охотников, которые начали сезон охоты на два часа раньше.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника отдела областного управления лесного и охотничьего хозяйства Николай ЯЦИК, с начала сезона охоты на пернатую дичь в Ровенской области работает 83 мобильных группы в составе сотрудников государственной лесной охраны, экологической инспекции, егерей и милиционеров. Они уже выявили 14 случаев нарушений правил охоты и изъяли десять единиц огнестрельного оружия.

В частности, на Хринницком водохранилище в Демидовском районе задержаны два охотника, которые начали охоту на несколько часов раньше, чем было разрешено. Каждый из них заплатит штраф в размере 340 гривень.

Как отметил Н.ЯЦИК, самое распространенное среди нарушений - отсутствие разрешения на охоту на дичь, а без него охотник считается браконьером.