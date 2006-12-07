Севастополь и Подмосковье договорились о бизнесе и искренних человеческих связях

Севастопольская городская государственная администрация и правительство Московской области подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе информации и связей с общественностью Севастопольской горгосадминистрации, согласно меморандума Севастопольский регион примет участие в реализации культурных и экономических проектов на территории Московской области.

В частности, в документе закреплены договоренности по осуществлению прямых поставок в магазины Подмосковья продукции винодельческих предприятий Севастопольского региона. Кроме того, в Московской области будут открыты торговые представительства по реализации сельхозпродукции.

Московская область, в свою очередь, обязывается помочь Севастополю в реконструкции памятника затопленным кораблям, который часто называют визиткой города, исторической части Приморского бульвара, а также в создании на мысе Херсонес мемориала погибшим во время Великой Отечественной войны воинам-защитникам города.

Во время встречи обсуждены также гуманитарные, экологические, военно-патриотические и бизнес-проекты. Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ после подписания меморандума заявил, что задание власти, в частности, способствовать бизнесу. По его словам„ “пять общих проектов уже есть, перспективы просматриваются достаточно хорошие”. Он выразил уверенность, что таких проектов будет еще больше, “поскольку это только начало”.

Председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦИН, в свою очередь, заявил: „Мы развиваем те соглашения, какие выгодные Севастополю и севастопольцам. И мы не будем гнаться за количеством, мы будем гнаться за качеством”. Он также выразил убеждение, что подписанный меморандум будет способствовать последующему укреплению экономических, культурных и „искренних человеческих связей между жителями Севастополя и Подмосковья.