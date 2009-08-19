Самореализацию Украины эксперты оценили на «2 с плюсом»
"Приговор системе украинской власти"
За 18 лет независимости самореализацию Украины как государства можно оценить на 2 с плюсом. Таковы данные экспертного опроса, проведенного Институтом Антикризисных Стратегий в начале августа этого года.
|Руководитель Института Антикризисных Стратегий Екатерина Кириченко
Ниже всего эксперты оценили состояние экономической независимости Украины, выставив ей среднюю оценку 2,16 (54 балла из 25 ответов). А также – состояние украинской армии и правоохранительных органов (средняя оценка – 2,24). «Отсутствие действенных инструментов социального принуждения, отсутствие барьеров безопасности для собственной экономики ставят вопросы о существовании такого понятия, как «независимость» в принципе. Но этот вопрос общество должно задавать, в первую очередь, тем, кто последние 5 лет потратил не на реформы, а на разрушение украинской государственности», - подчеркнул соучредитель Института Василий Самохвалов.
В целом Институтом Антикризисных Стратегий было опрошено 25 экспертов – политологов, политиков, журналистов.