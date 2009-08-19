Самореализацию Украины эксперты оценили на «2 с плюсом»

За 18 лет независимости самореализацию Украины как государства можно оценить на 2 с плюсом. Таковы данные экспертного опроса, проведенного Институтом Антикризисных Стратегий в начале августа этого года.

Отвечая на вопрос «Как вы оцениваете состояние государственной самореализации Украины в целом?», эксперты выставили среднюю оценку 2,458 (59 баллов из 24 ответов). По убеждению руководителя Института Антикризисных Стратегий Екатерины Кириченко, такая оценка является приговором современной системе украинской власти. «За 18 лет независимости в Украине не была проведена ни одна системная реформа – ни пенсионная, ни медицинская, ни военная. Броуновское движение перманентной борьбы за власть между разными политически-олигархическими кланами привело Украину к границе катастрофы, когда дальнейшее развитие событий может повлечь или социальные взрывы, или потерю независимости».

Ниже всего эксперты оценили состояние экономической независимости Украины, выставив ей среднюю оценку 2,16 (54 балла из 25 ответов). А также – состояние украинской армии и правоохранительных органов (средняя оценка – 2,24). «Отсутствие действенных инструментов социального принуждения, отсутствие барьеров безопасности для собственной экономики ставят вопросы о существовании такого понятия, как «независимость» в принципе. Но этот вопрос общество должно задавать, в первую очередь, тем, кто последние 5 лет потратил не на реформы, а на разрушение украинской государственности», - подчеркнул соучредитель Института Василий Самохвалов.

В целом Институтом Антикризисных Стратегий было опрошено 25 экспертов – политологов, политиков, журналистов.