Памятник Кисе Воробьянинову открыли в Одессе
21:36, 10 августа 2009Разное
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С протянутой шляпой он удачно вписался
В Одессе в городском саду открыт памятник герою романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" - уездному предводителю дворянства Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову.
Как передает ИТАР-ТАСС, в мэрии Одессы сообщили, что установление памятника является инициативой местных предпринимателей.
При этом в мэрии отметили, что почти двухметровый бронзовый памятник удачно вписался в общий облик исторической части города. Киса протягивает руку со шляпой, и многие стараются оставить в ней купюру или монетку "на счастье" или "чтобы снова вернуться в Одессу".
В Украине памятник Кисе уже второй. Пять лет назад он появился у входа в одно из харьковских кафе.
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