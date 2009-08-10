Памятник Кисе Воробьянинову открыли в Одессе

В Одессе в городском саду открыт памятник герою романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" - уездному предводителю дворянства Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову.

Как передает ИТАР-ТАСС, в мэрии Одессы сообщили, что установление памятника является инициативой местных предпринимателей.

При этом в мэрии отметили, что почти двухметровый бронзовый памятник удачно вписался в общий облик исторической части города. Киса протягивает руку со шляпой, и многие стараются оставить в ней купюру или монетку "на счастье" или "чтобы снова вернуться в Одессу".

В Украине памятник Кисе уже второй. Пять лет назад он появился у входа в одно из харьковских кафе.