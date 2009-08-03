Над Львовом пронеслась страшная буря (фото)

Во Львове сегодня страшное ненастье. Город волной накрыла буря. Об этом сообщает ЗІК.

Шквальный ветер, гроза, град застали людей врасплох.

В центре города на некоторых улицах стоит свыше 20 см воды. По предварительным данным, во многих районах Львова нет электроэнергии.

На пр. Свободы бурей повалено много деревьев. Оборваны электрические провода.