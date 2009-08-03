Над Львовом пронеслась страшная буря (фото)
16:21, 03 августа 2009Разное
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Шквальный ветер, гроза, град
Во Львове сегодня страшное ненастье. Город волной накрыла буря. Об этом сообщает ЗІК.
Шквальный ветер, гроза, град застали людей врасплох.
В центре города на некоторых улицах стоит свыше 20 см воды. По предварительным данным, во многих районах Львова нет электроэнергии.
На пр. Свободы бурей повалено много деревьев. Оборваны электрические провода.
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