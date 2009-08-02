Пугачева не предупредила помощников о переезде в Киев

Помощница известной российской певицы Аллы Пугачевой не подтверждает информацию о якобы имеющихся у певицы планах переехать из России в Украину из-за закрытия в Москве всех казино.

"Алла Борисовна этого не говорила. Во всяком случае, мне об этом ничего не известно", - сказала РИА Новости помощница певицы.

Информацию о предстоящем переезде примадонны российской эстрады в Киев опубликовала в пятницу интернет-версия латвийской газеты "Телеграф". По утверждению издания, свое решение Алла Борисовна объяснила тем, что в Москве закрылись все казино. Как отмечает "Телеграф", Пугачева - страстная поклонница азартных игр.

С 1 июля этого года на всей территории РФ вступил в силу закон, запрещающий работу игорных заведений везде, кроме специально отведенных для этого четырех зон - в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.