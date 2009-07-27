С начала лета в киевских водоемах утонули 55 человек, среди которых 5 детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, на прошедших выходных при купании в водоемах столицы утонули три человека.

В связи с этим Главное управление МЧС в Киеве призывает жителей столицы не забывать о правилах безопасности, отдыхая вблизи водоемов: не купаться в необорудованных местах, не нырять с высоких берегов, деревьев, причалов, а также не заходить в воду в нетрезвом состоянии.