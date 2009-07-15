Грузовик сбил трех людей, которые меняли колесо автомобиля
12:18, 15 июля 2009Разное
1688 0
Водитель с места происшествия скрылся
В Тернопольской области грузовик сбил трех человек, которые меняли колесо автомобиля.
Как сообщил корреспонденту УНИАН старший инспектор областной ГАИ Николай ЛЕЦКАЛЮК, трагедия произошла вчера около 15.00 на автодороге в Чорткивском районе.
Один из пострадавших умер на месте, остальных доставили в больницу. Водитель грузовика с места происшествия скрылся. Его разыскивают работники правоохранительных органов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter