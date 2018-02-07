В 2018 году на проекты за средства ГФРР Житомирщина получила 228 миллионов гривен

15 декабря прошлого года на Житомирщине завершился отбор проектов, которые в этом году будут реализованы в регионе за средства Государственного фонда регионального развития

На реализацию проектов за средства Государственного фонда регионального развития Житомирщина получила почти на 70% больше чем в прошлом году – 228 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные директора департамента градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ОГА Романа Щебетова.

«В прошлом году на реализацию проектов за средства ДФРР Житомирщина получила 134,9 млн грн, в этом году больше – 228 млн грн. Какие проекты будут реализовываться решит конкурсная комиссия 12 февраля. Сейчас всем проектам выставляются оценки», – отметил Щебетов.

По его данным, всего на конкурс подали 132 проекта на сумму 803 млн 694 тыс. грн.

Напомним, что 15 декабря прошлого года на Житомирщине завершился отбор проектов, которые в этом году будут реализованы в регионе за средства Государственного фонда регионального развития.