Пожар в Дарнице: сгорели пять балконов жилого дома

В воскресенье днем в Киеве в доме № 3 на улице Пражской горел жилой дом. Никто не пострадал.

Как сообщает “Газета по-киевски”, первым вспыхнул балкон на втором этаже. По словам жильцов, перед тем, как из балкона повалил дым, раздался хлопок, похожий на взрыв. Хозяин квартиры в это время стирал белье в ванной. Обнаружив огонь, он пытался потушить его самостоятельно, таская из ванной ведра с водой, но безрезультатно.

За три минуты пламя разгорелось так, что заполыхал уже балкон на третьем этаже. Хозяев этой квартиры не было дома.

По сигналу о пожаре прибыли три пожарные машины примерно через десять минут после возгорания. Столько же времени им понадобилось, чтобы потушить пожар. Но за это время успели сгореть два балкона на втором, два на третьем и один на четвертом этаже.

Хозяин квартиры, где начался пожар, утверждает, что не курил на балконе. «В комнате, в которой находится этот балкон, живет моя дочь с мужем. Они уехали на море, а комнату свою заперли, и попасть на балкон я не мог», - рассказал он.

Как отмечает издание, в отличие от остальных балконов, загоревшийся был не застеклен, поэтому туда мог попасть окурок с верхних этажей. Точную причину пожара сейчас выясняют сотрудники МЧС.