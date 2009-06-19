В Москве открылась выставка, посвященная Полтавской битве

В Государственном историческом музее города Москвы открылась выставка «Полтавская баталия. 27 июня 1709 года».

Как передает корреспондент УНИАН, на выставке представлены более 400 подлинных экспонатов, относящихся к периоду Северной войны: русские и шведские знамена и штандарты, оружие, боеприпасы, амуниция и мундиры XVIII века, камзол русского царя Петра I, в который он был облачен во время битвы, автографы Петра I и шведского короля Карла XII, некоторые архивные материалы о гетмане Иване Мазепе, масштабное полотно П.Мартена «Полтавский бой», написанное по заказу Петра I в 1726 г. Впервые представлены материалы о судьбах шведских пленных в России.

С приветственным словом на открытии выставки выступили министр культуры РФ Александр АВДЕЕВ, посол Швеции в РФ Томас БЕРТЕЛЬМАН, посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО.

Выступающие особо отметили важность исторической объективности.

Выставка "Полтавская баталия" будет работать до 28 сентября.