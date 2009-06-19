Поезд Львов – Черновцы врезался в трактор: водитель тяжело ранен

В четверг в 19.07 вблизи станции Бурштын Ивано-Франковской области на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда "Львов – Черновцы" с трактором Т-40.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате пострадал тракторист, который в тяжелом состоянии госпитализирован. Повреждены три стрелочных перевода, около 70 метров колеи, локомотив и два вагона сошли с рельс. В поезде пострадавших нет.

Движение поездов направлено в обход через станцию Стрый Львовской железной дороги.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Восстановительным поездом локомотив и вагоны поставлены на колею и отправлены на станцию назначения. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.