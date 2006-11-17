Донецкие принялись за землю на Киевщине

Оформляя бумаги у нотариуса, стал свидетелем интересной сцены – нескольким людям, которые пришли с документами на земельные участки, отказали в нотариальных услугах. Нотариус сослалась на инструкцию Минюста, в которой ведомство будто бы приказало нотариусам приостановить до особого распоряжения регистрацию тех соглашений с землей, которые касаются ведения или перепрофилирования ЛКГ – личных крестьянских хозяйств. Несколько знакомых риэлторов эту информацию подтвердили, хотя самого разъяснения Минюста в руках не держали.

Эта информация при иных обстоятельствах вызвала бы скорее симпатию, ведь, начиная с этого лета, земельный дерибан набрал бешеные обороты. Совпало это с назначением правительства или нет, но именно летом аппетиты денежных покупателей активизировались, а крестьяне начали массово распродавать свои паи. Мораторий на продажу земли – это кришнаитский речитатив для Симоненко с Морозом, но кто же поверит, что они не знают, что происходит в действительности. Юридическая казуистика прокладывала объездные пути вокруг виртуального моратория, и сельскохозяйственная землица скупается тысячами гектаров. Самое распространенное средство купить пай – владелец выдает поручение на распоряжение им. Формально надел не продан, мораторий не нарушен, но таким образом тысячи гектаров земли, особенно в пристоличной области, концентрируются в собственности разного рода бизнесменов – от земельных рейдеров и спекулянтов до серьезных структур с далекоидущими намерениями.

Казалось бы, намерения Минюста можно лишь приветствовать, если бы эта информация не наложилась на другую – в Киевской области, где земля, разумеется, самая дорогая, прошло массовое смещение с должностей практически во всех районах начальников земельно-кадастровых центров при районных управлениях земельных ресурсов. Так же быстро они были заполнены новой командой. Чью волю и чьи указания будут выполнять новоназначенные кадастровые начальники, в распоряжении которых окажется бесценный массив всей земельной документации, объяснять, думаю, не нужно.

События, похоже, развиваются таким образом. Земля вблизи Киева – бесценна. Донецким этот ресурс, конечно, нужен. Блицкриг на глав районных госадминистраций захлебнулся в патовой юридической ситуации – возможно, Ульянченко (глава Киевской областной госадминистрации) и хотела бы переформировать команду, которая досталась ей в наследство от Жовтяка (ее предшественника), однако Кабмин не даст ей назначить на теплые земельные места в пристоличных районах своих людей. Так что лучше не рисковать.

Поскольку главы райгосадминистраций в Киевской области, скорее всего, еще долго будут оставаться при должностях, а перераспределение земельного ресурса продолжается, и не в интересах донецких, – они решили зайти с тыла и с двух флангов. Минюст Лавриновича элегантно, не по-донецки, приостанавливает операции с перепрофилированием земельных участков, а на ключевые должности, от которых зависит оформление земельной документации, в частности, выдача актов на землю, одномоментно заведены свои люди. Глава райгосадминистрации им не указ, они подчиняются Госкомзему, а он уже "донецкий". Кстати, говорят, на должность заместитель Госкомзема назначен тот же землеустроитель из Макаровского района, которого недавно похитили и требовали крупный выкуп.

Кадровая экспансия донецких перерастает в земельную. Процесс пошел.

Станислав Голубенко, г. Киев