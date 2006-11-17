Вирусная инфекция поразила 700 пассажиров трансатлантического лайнера

Более 700 пассажиров и членов команды трансатлантического круизного лайнера стали жертвами вспышки кишечной инфекции. По предварительным данным, заболевание вызвано Норфолк-подобным вирусом. Симптомы заражения этим вирусом – рвота и понос, продолжающиеся около двух суток.

Принадлежащей американской компании Carnival Cruise Lines лайнер Либерти вышел из Рима 3 ноября с 2800 пассажирами на борту. В воскресенье корабль должен прибыть в американский порт Форт Лаудердэйл.

Либерти является одним из крупнейших в мире пассажирских кораблей.

По данным Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, большинство пострадавших заболели в первые сутки рейса, в последующие дни вспышка пошла на спад.

Лента.ру