Вирусная инфекция поразила 700 пассажиров трансатлантического лайнера
09:47, 17 ноября 2006Разное
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Симптомы заражения – рвота и понос
Более 700 пассажиров и членов команды трансатлантического круизного лайнера стали жертвами вспышки кишечной инфекции. По предварительным данным, заболевание вызвано Норфолк-подобным вирусом. Симптомы заражения этим вирусом – рвота и понос, продолжающиеся около двух суток.
Принадлежащей американской компании Carnival Cruise Lines лайнер Либерти вышел из Рима 3 ноября с 2800 пассажирами на борту. В воскресенье корабль должен прибыть в американский порт Форт Лаудердэйл.
Либерти является одним из крупнейших в мире пассажирских кораблей.
По данным Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, большинство пострадавших заболели в первые сутки рейса, в последующие дни вспышка пошла на спад.
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