В Черкассах открыли мост через Днепр

6 июня в Черкассах состоялось торжественное открытие моста через Днепр после косметического ремонта дорожного покрытия.

Как передает корреспондент УНИАН, глава Черкасской облгосадминистрации Александр ЧЕРЕВКО торжественно перерезал ленту на отремонтированном мосту.

Проведен текущий ремонт автомобильного полотна: заменены некоторые железобетонные плиты моста и асфальтовое полотно.

После торжеств по случаю окончания ремонта, открыто автомобильное движение через мост.

Как сообщал УНИАН, 19 мая на три недели был закрыт на ремонт единственный мост, который соединяет левый и правый берега Днепра на участке Кременчугского водохранилища в районе Черкасс.

По словам заместителя начальника по эксплуатационному содержанию автодорог службы автомобильных дорог в Черкасской области Александра ПРИХОДЬКО, Черкащина просила на капитальный ремонт в Кабинета министров 96 млн. грн., однако правительство выделило из государственного бюджета лишь 6,3 млн. грн., поэтому придется прибегнуть лишь к косметическому ремонту, на который, кроме того, также придется потратить 6,2 млн. грн. из местного бюджета.

Длина автодорожной части черкасского моста составляет 1,174 км, длина всей переправы через Днепр – 17 км.