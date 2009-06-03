В Евпатории джип врезался в столб: двое погибших

Два человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения джипа «Infiniti» со столбом освещения в Евпатории.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, информация о дорожной аварии поступила к спасателям сегодня утром.

В результате ДТП люди оказались заблокированными в автомобиле. Бойцы МЧС, чтобы достать пострадавшего и тела погибших, с помощью специнструмента разрезали кузов машины.

Погибли водитель и пассажир джипа, еще один пассажир доставлен в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии.