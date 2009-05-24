"Экологический указатель" для христиан презентован в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске презентовали «Экологический указатель» для христиан.

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковской теологической академии УГКЦ.

Там считают, что христиане «особо должны заботиться о чистоте души, тела и окружающей среды».

Как отметили во время презентации, практическое пособие «Экологический указатель» поможет научиться мыслить экологически, правильно вести себя на природе.

«Украина находится под угрозой утонуть в наводнении мусора, - предостерегает автор пособия Владимир ШЕРЕМЕТА. - Скажем, на сегодня бытовые отходы у нас в Украине превышают втрое или в четыре раза площадь такого государства, как Мальта. Это такая информация, чтобы задуматься, что нужно что-то делать, нужно как-то спасать свою окружающую среду, будущее поколение, свое здоровье».

Новое издание имеет целью помочь понять, как заботиться об экологии и предотвращать распространение мусора, как экономить электроэнергию и тепло, как вести себя на природе.

Эти советы пригодятся всем, кто заботится о собственно здоровье, которое в первую очередь зависит от нашей окружающей среды, отмечают его авторы.