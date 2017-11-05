В Киеве открывается инновационная футбольная академия

5 ноября 2017 года в 13:00 на территории киевского загородного комплекса you Olympic Village, состоится официальное открытие «Olympic Football Academy» , первой футбольной академии в которой используются инновационные методы и техники обучения, инфраструктура и оборудование по примеру ведущих европейских футбольных клубов и подготовительных академий.

Футбольная академия расположена в элитном загородном комплексе «Olympic Village», который находится в нескольких километрах от Киева. На двенадцати гектарах земли, в экологически чистой зоне Киева есть все необходимое для профессиональной подготовки Футболистов: футбольное поле с натуральным покрытием, искусственное мини поле, 25 метровый бассейн, Spa-zone (бани, сауны), тренажёрный зал с новейшим оборудованием, 2 специально оборудованных зала для Индивидуальных и мини групповых тренировок футболистов, гостиничный комплекс, ресторан, крытые и открытые теннисные корты, своё озеро и пляж. ​

Olympic Football Academy- футбольная академия для индивидуальных и групповых тренировок, для эффективной и быстрой реабилитации и восстановления после травм, для интенсивных тренировок в межсезонье, для профессиональных Футболистов желающих улучшить и развит свои профессиональные качества и технику, и детская академия юных талантов в возрасте от 6 до 17 лет.

Тренера нашей футбольной академии прошли международную сертификацию и стажировки в лучших футбольных клубах Испании, Италии и Германии. Профессионально разработанные методики тренировок специально подобраны под различные потребности и индивидуальные особенности каждого футболиста под руководством команды опытных высококвалифицированных тренеров.

Гостями мероприятия будут легенды отечественного футбола, такие как Алексей Михайличенко, Владимир Бессонов, Владимир Онищенко, Владимир Мунтян, Андрей Биба, Александр Ищенко и многие другие. На открытии будут присутствовать официальные представители КМДА «Департамент Образования и Науки, Молодежи и Спорта», вице-президент ФФУ – Вадим Костюченко, представители клубов и сборных, а так же действующие футболисты Украинского футбола. На открытии будут обсуждаться актуальные вопросыразвития футбола в Украине, подготовки и селекции футболистов, перспективы украинских футболистов на мировой арене, важность использования современных методов и опыта европейских футбольных академий, сложности и нюансы подготовки юных талантов и многое другое.

В рамках церемонии открытия примут участие руководители академии «Olympic Football Academy», легенды футбола, а так же гости праздника. После официальной части всем присутствующим проведут ознакомительную экскурсию по комплексу, где они смогут посмотреть открытые тренировки учеников академии, после гостей ждёт фуршет и время для общения. Журналисты будут иметь возможность провести фото и видео съемку, взять интервью у гостей и учеников академии, в конце пройдёт розыгрыш призов для всех гостей мероприятия.

За дополнительной информацией обращайтесь по тел.: 073 47 47 707

www.fa-olympic.com www.Olympic-village.com.ua

Адресс: Новообуховское шоссе, Олимпийская 1, 26й километр, Киев, 02000