Украинское жюри Евровидения дало Приходько ноль баллов

Оценка, которую поставила Украина исполнительнице от России Анастасии Приходько на "Евровидении-2009" ниже, чем было объявлено во время трансляции финала конкурса 16 мая, сообщил РИА Новости председатель украинского жюри "Евровидения" и вице-президент Национальной телекомпании Украины Роман Недзельский.

Согласно объявленным в финале данным, Украина отдала за выступление Анастасии Приходько восемь баллов.

Недзельский, напомнил, что в нынешнем году впервые оценка от каждой страны формировалась на основании данных голосования профессионального жюри и sms-голосования, при этом голоса первых и последних учитывались в пропорции 50 на 50.

По его словам, sms-голосование действительно дало восемь баллов, однако жюри, которое он возглавлял, не дало ни одного балла (всего было отдано четыре голоса, тогда как для одного балла необходимо пять голосов, поясняет агентство).

"Как произошло, что не учли результат жюри - это вопрос", - сказал Недзельский.

Он сообщил, что Национальная телекомпания обратилась с официальным письмом в Европейский вещательный союз, который подал такие данные, с просьбой разъяснить эту ситуацию. "Понятно, что мы не будем протестовать. Никаких судебных исков. Уже никто не будет оспаривать", - подчеркнул Недзельский.

Он также отметил высокий уровень организации конкурса. "Очень хорошая организация. Мы поздравляем Россию. Мы поздравляем Сашу Рыбака. Мы благодарим Россию за два балла (которые Россия поставила выступлению Светланы Лободы)", - добавил он.