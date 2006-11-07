Чем запомнился Янукович за 100 дней премьерства?

Премьерству Януковича исполнилось 100 дней. Как правило, этого вполне достаточно, чтобы руководитель проявился во всей своей красе и чтобы понять, чего ожидать от него в дальнейшем.

Как же показал себя Янукович за сто дней второй отсидки в премьерском кресле? Причем с расширенными полномочиями?

Позитивы Для страны

Продемонстрировал определенную умеренность, не рубил сплеча, достаточно осторожно выражался о других ветвях власти, в частности о Президенте.

Сумел сохранить (пока еще) лояльное отношение к важнейшему завоеванию Помаранчевой революции – свободе слова. Даже подконтрольные донецким СМИ претендуют на объективность.

Мобилизовал парламентскую коалицию на голосование за “вэтэошные” законы.

Не сумел помешать подорожанию газа (это хорошо и для экономики, и для укрепления украинского самосознания).

В целом все позитивы Януковича описываются словом “не”.

Для себя

Поставил донецких на все ключевые направления деятельности правительства, главным образом в энергетике. Обеспечил переход к будущему контролю всех сфер экономической жизни.

Демонстрирует свое участие во вроде бы потеплении отношений Украины с Россией, в частности Путиним, которое отображается на уровне риторики (и только).

Сумел сохранить благосклонность своего электората.

Не допустил (пока еще) громкой отставки Луценко с должности министра внутренних дел, которая неминуемо сделала бы борца с криминалом “героем”.

Негативы

Для страны

Поставил в зависимость газовые договоренности с Россией с внешнеполитическим курсом Украины. Безответственно высказывается по языковой проблематике, о базировании в Севастополе Черноморского флота России.

Обеспечил “откат” страны в отношениях с европейскими и евроатлантическими структурами. Скомпрометировал Украину альянсом правящей силы с коммунистами.

Вступал в публичную полемику с Президентом, хотя и достаточно осторожно. Демонстративно проигнорировал Универсал национального единства, подписанный Президентом и парламентскими политическими силами в канун назначения премьером.

Допустил резкое повышение коммунальных платежей.

Ввел ограничение на экспорт зерновых, вместе с “антикризисной” коалицией возобновляет свободные экономические зоны.

Для себя

Не получил тотального контроля в экономике. Не сумел завлечь “Нашу Украину” в “антикризисную” коалицию.

Допустил трещину в отношениях с Ахметовым.

Остался региональным лидером, так и не сумев расширить круг своих сторонников за счет Центра, Севера и Запада.

Не сумел договориться с Россией о «дешевом» газе.

Нетрудно догадаться, что команда донецких тщательно подготовилась к стодневному юбилею своего правления. Наверняка мы услышим социологические цифры – о росте рейтинга Януковича, о повышении благосостояния людей и т.п.

Но все мы отлично знаем, как делаются такие “рейтинги”...