В Черновцах упала стрела башенного крана: есть жертвы
10:59, 30 апреля 2009Разное
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Один человек погиб, еще один травмирован
В Черновцах от падения стрелы башенного крана один человек погиб, еще один травмирован.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, 29 апреля в Черновцах, на строительной площадке по улице Сторожинецкой, 63, произошло падение стрелы башенного крана.
Вследствие этого один человек погиб, еще один в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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