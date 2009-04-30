В Черновцах упала стрела башенного крана: есть жертвы

В Черновцах от падения стрелы башенного крана один человек погиб, еще один травмирован.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, 29 апреля в Черновцах, на строительной площадке по улице Сторожинецкой, 63, произошло падение стрелы башенного крана.

Вследствие этого один человек погиб, еще один в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.