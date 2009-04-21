Азаров уподобился Витренко

Азаров рассказал телезрителям главную причину – почему МВФ расщедрился на столь огромный кредит Украине… Что это – глупость или политическое лукавство?

В минувшую пятницу в телеэфире г-н Азаров перебрал косточки правительству по широкому кругу экономических вопросов, однако больше всего внимания он уделил животрепещущей теме кредита Украине от МВФ. Что и понятно, ведь именно в тот день руководитель миссии МВФ в Украине Джейла Пазарбазиолу на совместной пресс-конференции с Юлией Тимошенко объявила о решении предоставить Украине второй транш финансовой помощи в сумме 2,8 млрд. долл.

Кстати, Азаров уже несколько раз со снисходительной фамильярностью называл в различных телеэфирах упомянутую чиновницу МВФ только по имени (когда ее не было рядом), оправдываясь, что у Джейлы больно сложная для произношения фамилия. Наверное, депутат решил, что в его поведении нет ничего бестактного, и дама на него не обидится…

Хитрость западных банкиров

Так вот, Азаров рассказал телезрителям главную причину – почему МВФ расщедрился на столь огромный кредит Украине (16,4 млрд. долл.), второй транш которого поступит, скорее всего, в середине мая. «Украина за 4 последних года задолжала в основном западным банкам более 100 миллиардов долларов. И там здорово сомневались, а сумеет ли Украина вернуть эти деньги. Давайте мы лучше кредит им дадим, да поставим еще условие, чтоб вернули», – изложил свою «глубокомысленную» версию депутат. То есть МВФ выделяет кредит Украине якобы для того, чтобы страна смогла рассчитаться с долгами перед банками западных государств, интересами которых Фонд как будто печется.

Логика Азарова, надо сказать, представляется весьма дивной... Зачем, спрашивается, руководителям МВФ давать деньги какой-то стране в ожидании, что оттуда они вернутся в банки США и стран ЕС, если намного проще и надежнее выделить финансовую помощь «родным» банкам напрямую? Ведь может, в принципе, как получиться? Украина возьмет да и не отдаст не только 100 млрд. долга зарубежным банкам, но и полученных сейчас денег от МВФ. Двойная потеря! Сам же Азаров, отвечая на вопрос, как государство будет выплачивать кредит МВФ, с ухмылкой заявил: «Самое лучшее – как большевики в 1917 году поступить: царская власть брала, пусть она и отдает».

Однако если рассмотреть внимательно основные принципы функционирования МВФ, его уставные положения и последние действия в условиях разворачивающегося мирового кризиса, то рассуждения Николая Азарова выглядят крайне примитивными и очень странными для человека, дважды занимавшего высшие посты в экономических блоках украинского правительства.

Во-первых, МВФ – не какая-то посторонняя и антагонистическая для Украины структура, как это любят преподносить представители некоторых маргинальных партий. Подобные суждения можно услышать, например, из уст Витренко или Симоненко, а теперь, как видим, этим персонам стали уподобляться еще и руководители Партии регионов.

В действительности же Украина сама является членом МВФ (с 1992 года) и потому в определенной мере может влиять на политику этой международной организации. Кроме того, в МВФ состоит и соседняя Россия, и все государства, входившие раньше в состав СССР, и вообще почти все страны мира (около 200 государств). Если Украине не нравится деятельность МВФ, то она запросто может выйти из состава этой организации, проявив тем самым солидарность с Кубой и Северной Кореей – не являющимися членами МВФ.

Во-вторых, МВФ не навязывался Украине со своим кредитом. Наоборот, это украинское правительство в октябре 2008 года обратилось к МВФ за помощью в условиях обострения негативных явлений в экономике, вызванных мировым кризисом.

Чего хочет МВФ

Руководство же МВФ не придумывало в своих отношениях с украинской стороной ничего нового. Официальные цели МВФ известны, и они таковы: способствовать международному сотрудничеству в валютно-финансовой сфере в рамках постоянно действующего учреждения; содействовать расширению и сбалансированному росту международной торговли, что имело бы следствием развитие производственных ресурсов, достижение высокого уровня занятости и реальных доходов всех государств-членов; обеспечивать стабильность валют, поддерживать упорядоченные отношения в валютной области среди государств-членов и не допускать обесценения валют с целью получения конкурентных преимуществ; оказывать помощь в создании многосторонней системы расчетов по текущим операциям платежного баланса между государствами-членами, а также в устранении валютных ограничений; предоставлять временно государствам-членам средства в иностранной валюте, которые давали бы им возможность исправлять нарушения равновесия в их платежных балансах. Как видим, разумные и отнюдь не дискриминационные для кого-то положения.

Именно в связи с нарушением равновесия в платежном балансе, вызванном резким ухудшением внешней конъюнктуры для отечественного экспорта и практически остановкой внешнего кредитования, украинское правительство и обратилось к МВФ за финансовой помощью. На что получило положительный ответ, а также рекомендации по исправлению ситуации, которые, кстати, не являются догматическими и претерпели за полгода значительные изменения. Например, ранее экспертами МВФ предлагалось для Украины планирование нулевого дефицита бюджета на 2009 год, однако теперь на переговорах с правительством – в условиях изменившейся ситуации – решено о возможности 4-процентного дефицита.

Размер выделенного Украине кредита соответствует примерно 800% украинской квоты в МВФ (2,1 млрд. долл.). Хотя Украина и не единственная страна, которой МВФ решил оказать очень крупную помощь. К примеру, в прошлом году было принято решение о выделении кредита в 15,7 млрд. долл. Венгрии (это намного больше, чем Украине – из расчета на душу населения), крохотная Исландия получила 2,1 млрд. долл., недавно МВФ одобрил предоставление Мексике кредитнойлинии в размере 47 млрд. долл.

Кстати, 2 апреля этого года по итогам саммита Большой двадцатки в Лондоне было решено выделить Международному валютному фонду на поддержку мировой экономики астрономическую сумму – более триллиона долларов. Так что Украина не является неким исключением, которому МВФ дает намного больше других и по отношению к которому имеются какие-то особые, неправедные планы.

Чем недовольна оппозиция

Кроме того, МВФ выдает кредиты не только на покрытие дефицита платежного баланса, но и на поддержку структурной перестройки экономической политики стран-членов. И как раз о том, что примерно половина второго транша кредита Украине попадет в государственный бюджет, заявила Тимошенко в присутствии Джейлы Пазарбазиолу. Следовательно, как минимум, эта часть займа никак не попадет в зарубежные банки в качестве возврата кредитов.

Таким образом, упомянутое высказывание Азарова об «истинных» целях выделения МВФ кредитов Украине является если не глупостью, то политическим лукавством.

Ответ на вопрос, зачем это нужно руководству Партии регионов, очевиден. Во-первых, оппозиции очень неприятны даже мелкие успехи Юлии Тимошенко, сумевшей договориться с МВФ, несмотря на демонстративный провал проМВФских законопроектов в ВР. А во-вторых, до середины мая, когда будет принято окончательное решение по второму траншу, еще есть время, и оппозиция пытается всеми силами заставить МВФ передумать. С циничной и банальной целью – чем хуже, тем лучше.

Юрий Глухов