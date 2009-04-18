МВФ даст Мексике 47 млрд долл.

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Мексике кредитной линии в размере 47 млрд долл., передает Reuters. В сообщении фонда говорится, что средства будут выделены в рамках международной программы по поддержке развивающихся стран.

Напомним, на апрельском саммите "большой двадцатки" (G20) в Лондоне главы ведущих экономик мира договорились выделить на борьбу с мировым кризисом порядка 1 трлн долл. Из них 500 млрд долл. пойдут на финансирование кредитных программ МВФ.

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